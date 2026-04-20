मोबाइल की बैटरी को लंबे समय तक चार्ज रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

आजकल स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन गए हैं। इनमें हम अपनी कई कामों को आसान बना लिया है, लेकिन मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आम है। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मोबाइल की बैटरी को लंबे समय तक चार्ज रख सकते हैं और उसे जल्दी खत्म होने से बचा सकते हैं।

#1 स्क्रीन की रोशनी कम रखें मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी बैटरी पर काफी असर डालती है। अगर आपकी स्क्रीन की रोशनी ज्यादा होगी तो बैटरी जल्दी खत्म होगी, इसलिए इसे कम रखें। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले विकल्प चुनें और वहां से रोशनी कम करें। इसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस फीचर का इस्तेमाल करें, जिससे फोन खुद ही रोशनी के हिसाब से ब्राइटनेस सेट कर लेगा। इससे बैटरी की खपत भी कम होगी और फोन की स्क्रीन भी सही तरह से दिखेगी।

#2 ब्लूटूथ और वाई-फाई बंद कर दें अगर आपको अपने मोबाइल की बैटरी को लंबे समय तक चार्ज रखना है तो ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने से बचें। जब इनकी जरूरत न हो तो इन्हें बंद कर दें क्योंकि ये सुविधाएं भी बैटरी की खपत करती हैं। इसके अलावा जब आप यात्रा कर रहे हों या कहीं बाहर हों तब भी इन सुविधाओं को बंद रखें ताकि आपकी बैटरी लंबे समय तक चले। इससे आपकी बैटरी की खपत भी कम होगी।

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#3 बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करें आजकल कई ऐप्स हमारे फोन में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जो बैटरी की खपत करते रहते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी बैटरी कम हो रही है तो तुरंत अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं और बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर दें। इसके अलावा आप उन ऐप्स को भी हटा सकते हैं, जिनका आप अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। इससे आपकी बैटरी की खपत कम होगी और फोन भी तेजी से चलेगा।

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#4 बैटरी बचाने वाला मोड अपनाएं अगर आपके मोबाइल में बैटरी बचाने वाला मोड है तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। यह मोड आपके फोन की बैटरी को अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है और अनावश्यक सुविधाओं को बंद करके बैटरी बचाता है। इसके अलावा यह आपके फोन की प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। जब आपकी बैटरी 20 प्रतिशत से कम हो तब इस मोड का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इससे आपकी बैटरी लंबे समय तक चलेगी।