गाजर को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के लिए इन 5 तरीकों को आजमाएं

गाजर का रस एक ताजगी भरा पेय है, जिसे सुबह के नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ताजी गाजरों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सर में पीस लें।

अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अदरक का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके शरीर को ऊर्जा देने में भी मदद करता है।