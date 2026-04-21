गर्मियों के दौरान दस्त से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी असुविधा

गर्मियों में दस्त एक आम समस्या है, जो गर्मी के कारण होने वाले कीटाणु या वायरस से होती है। इसमें पेट दर्द, दस्त, और कभी-कभी उल्टी भी हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान दस्त से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने शरीर को तरोताजा रख सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं।

#1 साफ पानी का सेवन करें गर्मियों में दस्त से बचने के लिए सबसे पहले आपको साफ पानी का सेवन करना चाहिए। पानी पीने से आपके शरीर में नमी बनी रहती है और जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं। कोशिश करें कि बाहर का पानी न पिएं, क्योंकि उसमें कीटाणु हो सकते हैं। घर का उबला हुआ पानी ही पीएं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के कीटाणु न हों। इसके अलावा नारियल पानी और मट्ठा भी पी सकते हैं, जो पाचन के लिए अच्छे होते हैं।

#2 ताजे फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं ताजे फल और सब्जियां आपके शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज प्रदान करती हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारता है और दस्त जैसी समस्याओं से बचाव करता है। खीरा और तरबूज जैसे पानी वाले फल गर्मियों के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि ये शरीर को ठंडक देते हैं और तरोताजा रखते हैं। सब्जियों में पालक, गाजर और टमाटर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां शामिल करें।

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#3 हाथों की साफ-सफाई रखें हाथों की साफ-सफाई रखना गर्मियों में दस्त से बचने का एक अहम तरीका है। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। साबुन और पानी का इस्तेमाल करें और कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को धोएं। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो हाथ साफ करने वाला सामान अपने पास रखें और उसका इस्तेमाल करें। इससे कीटाणु और गंदगी दूर होती है, जो दस्त का कारण बन सकते हैं।

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#4 पके हुआ खाना खाएं पके हुए खाने का सेवन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कच्चा खाना कीटाणु का कारण बन सकता है। सब्जियां, दालें या कोई भी भोजन अच्छे से पकाकर ही खाएं, ताकि उसमें मौजूद कीटाणु मर जाएं। घर पर खाना बनाते समय साफ-सफाई रखें और कच्चे माल को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाहर खाने से बचें, क्योंकि वहां सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और गंदगी हो सकती है।