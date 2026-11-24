अपने लिए सही कॉम्पैक्ट पाउडर चुनने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझना जरूरी है।

अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो मैट फिनिश वाला पाउडर चुनें, जो अतिरिक्त तेल को सोख लेगा।

अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी देने वाले गुणों वाला पाउडर बेहतर रहेगा, जिससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी।

मिश्रित प्रकार की त्वचा वालों के लिए एक संतुलित फॉर्मूला वाला पाउडर अच्छा रहेगा, जो दोनों प्रकार की त्वचा को सूट करेगा।