मानसून में फूड प्वाइजनिंग से बचाव के तरीके

मानसून के दौरान फूड प्वाइजनिंग से सुरक्षित रहने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

लेखन सयाली 03:58 pm Jun 07, 202603:58 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम बैक्टीरिया और कीटाणुओं को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल देता है, जो खाने से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इस दौरान फूड प्वाइजनिंग के कई मामले सामने आते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मानसून में खान-पान और सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान फूड प्वाइजनिंग से बच सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं।