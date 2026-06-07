मानसून के दौरान फूड प्वाइजनिंग से सुरक्षित रहने के लिए रखें इन बातों का ध्यान
क्या है खबर?
मानसून का मौसम बैक्टीरिया और कीटाणुओं को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल देता है, जो खाने से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इस दौरान फूड प्वाइजनिंग के कई मामले सामने आते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए मानसून में खान-पान और सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान फूड प्वाइजनिंग से बच सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं।
#1
ताजे और गर्म खाने का सेवन करें
मानसून के दौरान ताजे और गर्म खाने का सेवन करें। खुले में मिलने वाले खाने से बचें, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और कीटाणु हो सकते हैं। इसके अलावा घर पर बने खाने को अच्छी तरह पकाकर खाएं। इससे न केवल स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, बल्कि बैक्टीरिया और कीटाणु भी खत्म हो जाएंगे। कच्चा खाना खाने से फूड प्वाइजनिंग हो सकती है, जिससे बचने के लिए सब्जियों को धोएं और ठीक से पकाएं।
#2
पानी उबालकर पिएं
मानसून के दौरान पानी में भी कीटाणु और बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो फूड प्वाइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए, पानी का सेवन करने से पहले इसे अच्छी तरह उबाल लें। उबालने से सभी तरह के कीटाणु और बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे पानी सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा पानी को साफ और ताजगी भरा रखने के लिए बोतल में स्टोर करके रखें। इस दौरान फिल्टर का इस्तेमाल करना बढ़िया निर्णय होगा।
#3
फल और सब्जियों को धोकर खाएं
फल और सब्जियां भी फूड प्वाइजनिंग का कारण बन सकती हैं, खासकर जब उन्हें ठीक से धोया न जाए। इसलिए, जब भी आप फल या सब्जियां खाएं तो उन्हें पहले पानी से अच्छे से धो लें। इसके लिए आप हल्के गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं, जो कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करेगा। इसके अलावा सलाद या कच्ची सब्जियों को खाने से पहले उन्हें साफ पानी में कुछ मिनट के लिए भिगोकर भी धो सकते हैं।
#4
हाथ धोना है जरूरी
खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। इससे आप बैक्टीरिया और कीटाणुओं से बच सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं खा रहे हैं तो अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखें और उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो अपने हाथों को साफ रखने के लिए टिश्यू पेपर का उपयोग करें और चेहरे को छूने से बचें।
#5
डॉक्टर से सलाह लें
अगर इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद भी आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वे आपको सही दवाइयां और इलाज बता सकते हैं, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा उनसे बचाव के उपाय और परहेज के बारे में भी पूछ लें। इससे आप ज्यादा सावधानी बरत सकेंगे और आपको आगे चलकर फूड प्वाइजनिंग होने का खतरा नहीं रहेगा।