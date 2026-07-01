मानसून के दौरान खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 स्मार्ट हैक्स
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी और उमस बढ़ जाती है, जो खाद्य पदार्थों को खराब कर सकती है। भारतीय महिलाएं अपने रसोईघर को इस मौसम के दौरान सुरक्षित रखने के लिए कई स्मार्ट तरीके अपनाती हैं। ये उपाय न केवल खाद्य पदार्थों को ताजा रखते हैं, बल्कि रसोई को व्यवस्थित भी बनाए रखते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी रसोई को मानसून के लिए तैयार कर सकते हैं।
#1
दालों और अनाज को रखें सुरक्षित
दालों और अनाज को नमी से बचाने के लिए उन्हें कसकर बंद होने वाले डिब्बों में रखें। इन डिब्बों में रखा अनाज और दालें लंबे समय तक ताजे रहते हैं और कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते। डिब्बों को रसोई के शेल्फ पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आप इन डिब्बों में अलग-अलग तरह की दालें और अनाज को अलग-अलग रख सकते हैं, जिससे उनकी पहचान करना भी आसान हो जाता है।
#2
मसालों को करें सुरक्षित
मसाले जल्दी खराब हो सकते हैं, खासकर जब उनमें नमी घुस जाए। इससे बचने के लिए मसालों को छोटे-छोटे कसकर बंद होने वाले डिब्बों में रखें और जब भी मसाले खत्म हों तो उन्हें ताजा मसाला ही खरीदें। इसके अलावा आप मसालों को ठंडी जगह पर भी रख सकते हैं ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। मसालों को इस तरह से रखने से उनकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहता है।
#3
आलू-प्याज को अलग-अलग रखें
आलू और प्याज को एक साथ रखने से उनमें नमी बढ़ जाती है, जिससे दोनों जल्दी खराब हो सकते हैं। इन्हें अलग-अलग जालीदार थैलों में रखें ताकि हवा आ-जा सके और नमी कम हो जाए। इसके अलावा आलू और प्याज को अंधेरी जगह पर रखें, जैसे कि आलू के लिए एक जालीदार थैला और प्याज के लिए एक अलग जालीदार थैला। इससे दोनों लंबे समय तक ताजे रहेंगे और जल्दी खराब नहीं होंगे।
#4
ठंडी जगह पर रखें तेल
तेल भी मानसून के दौरान जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए इसे ठंडी जगह पर रखें। इससे तेल की गुणवत्ता बनी रहती है और वह लंबे समय तक उपयोगी रहता है। आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या कोई भी अन्य तेल ठंडी जगह पर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि तेल को किसी साफ और सूखे डिब्बे में रखें ताकि उसमें नमी न घुसे। इससे तेल की ताजगी बनी रहती है।
#5
सूखे मेवे रखें सुरक्षित
सूखे मेवे भी नमी से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कसकर बंद होने वाले डिब्बों में रखें। इन डिब्बों में रखे सूखे मेवे लंबे समय तक ताजे रहते हैं और उनमें कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते। इन सरल तरीकों से आप अपनी रसोई को मानसून के लिए तैयार कर सकते हैं और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी रसोई को व्यवस्थित बना सकते हैं।