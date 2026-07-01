मानसून में खाद्य पदार्थों को ऐसे रखें सुरक्षित

मानसून के दौरान खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आजमाएं ये 5 स्मार्ट हैक्स

लेखन अंजली 11:16 am Jul 01, 202611:16 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी और उमस बढ़ जाती है, जो खाद्य पदार्थों को खराब कर सकती है। भारतीय महिलाएं अपने रसोईघर को इस मौसम के दौरान सुरक्षित रखने के लिए कई स्मार्ट तरीके अपनाती हैं। ये उपाय न केवल खाद्य पदार्थों को ताजा रखते हैं, बल्कि रसोई को व्यवस्थित भी बनाए रखते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी रसोई को मानसून के लिए तैयार कर सकते हैं।