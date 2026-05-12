मिक्सी में चुकंदर के जूस को बनाने के लिए आजमाएं ये 5 रेसिपी
क्या है खबर?
चुकंदर का जूस न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इस लेख में हम आपको मिक्सी में चुकंदर के जूस की कुछ बेहतरीन रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन जूसों का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
#1
चुकंदर और गाजर का जूस
चुकंदर और गाजर का जूस एक बेहतरीन मेल है, जो शरीर को ऊर्जा देता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे चुकंदर और गाजर की जरूरत होगी। सबसे पहले चुकंदर और गाजर को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें और इसमें थोड़ी चीनी या शहद मिलाएं। फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।
#2
चुकंदर और संतरे का जूस
संतरे का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि चुकंदर में मौजूद आयर्न खून के संचार को बेहतर बनाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे संतरे और चुकंदर को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें और इसमें थोड़ी चीनी या शहद मिलाएं। ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।
#3
चुकंदर और नींबू का जूस
नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है, जबकि चुकंदर में मौजूद तत्व शरीर को साफ करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे चुकंदर और नींबू को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें और इसमें थोड़ा चीनी या शहद मिलाएं। फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।
#4
चुकंदर और पुदीने का जूस
पुदीना पाचन को सुधारने में सहायक होता है और चुकंदर में मौजूद आयर्न खून के संचार को बेहतर बनाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे पुदीने के पत्ते और चुकंदर को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें और इसमें थोड़ी चीनी या शहद मिलाएं। ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।
#5
चुकंदर और अदरक का जूस
अदरक में मौजूद गरमाहट शरीर को गर्मी देती है, जबकि चुकंदर में मौजूद तत्व शरीर को साफ करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे अदरक और चुकंदर को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सी में डालकर पीस लें और इसमें थोड़ा चीनी या शहद मिलाएं। फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।