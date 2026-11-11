सर्दियों के कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद केमिकल्स जिद्दी दाग हटाने में बहुत ही असरदार होते हैं।

इसके लिए थोड़े से गुनगुने पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसे दाग पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़ा भी साफ हो जाएगा।

इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने पर आपके सर्दियों के कपड़े हमेशा नए जैसे दिखेंगे।