सर्दियों के कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों के कपड़ों से दाग हटाना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर अगर दाग पुराने हो चुके हों या गहरे हों। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने सर्दियों के कपड़ों से जिद्दी दाग आसानी से हटा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने कपड़ों को नए जैसा बना सकते हैं और इनका रंग भी बरकरार रख सकते हैं।
#1
सिरके का करें इस्तेमाल
सिरका एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय है, जिसे आप सर्दियों के कपड़ों से दाग हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में दो चम्मच सिरका मिलाएं और दाग वाले कपड़े को इसमें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें।
सिरका न केवल दाग हटाता है बल्कि कपड़ों की रंगत को भी बरकरार रखता है और उन्हें नया जैसा बनाता है।
#2
बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा भी एक बेहतरीन तरीका है, जिसे आप अलग-अलग प्रकार के दाग हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें।
इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़ा भी साफ हो जाएगा।
#3
नींबू का रस है असरदार
नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो दाग हटाने में मदद करता है।
इसके लिए दाग वाली जगह पर नींबू का रस निचोड़कर उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
नींबू न केवल दाग हटाता है बल्कि कपड़ों को ताजा भी बनाता है और उनकी महक भी अच्छी रहती है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने पर आपके सर्दियों के कपड़े हमेशा नए जैसे दिखेंगे।
#4
डिटर्जेंट पाउडर का करें इस्तेमाल
डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद केमिकल्स जिद्दी दाग हटाने में बहुत ही असरदार होते हैं।
इसके लिए थोड़े से गुनगुने पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसे दाग पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़ा भी साफ हो जाएगा।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने पर आपके सर्दियों के कपड़े हमेशा नए जैसे दिखेंगे।
#5
नमक भी है फायदेमंद
नमक एक ऐसी सामग्री है, जिसका उपयोग खाने के साथ-साथ कपड़ों की सफाई के लिए भी किया जाता है।
अगर आपके सर्दियों के कपड़े पर किसी प्रकार का चिकनाहट वाला दाग लग गया है तो उसे नमक लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। नमक दाग को सोख लेता है और कपड़े को ताजा बना रहता है।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने सर्दियों के कपड़ों को हमेशा नए जैसा बना सकते हैं।