कढ़ाई से जिद्दी दाग हटाने के तरीके

कढ़ाई से जिद्दी दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 02:14 pm Oct 21, 202602:14 pm

क्या है खबर?

कढ़ाई का इस्तेमाल कई लोग खाना पकाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद इसमें दाग पड़ जाते हैं। ये दाग साधारण धोने से नहीं हटते और कढ़ाई का लुक खराब कर देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कढ़ाई को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे नया जैसा बना सकते हैं। इन नुस्खों को आजमाकर आपकी कढ़ाई जल्दी ही चमक उठेगी।