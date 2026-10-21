कढ़ाई से जिद्दी दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
कढ़ाई का इस्तेमाल कई लोग खाना पकाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद इसमें दाग पड़ जाते हैं। ये दाग साधारण धोने से नहीं हटते और कढ़ाई का लुक खराब कर देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी कढ़ाई को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे नया जैसा बना सकते हैं। इन नुस्खों को आजमाकर आपकी कढ़ाई जल्दी ही चमक उठेगी।
#1
बेकिंग सोडा और पानी का घोल लगाएं
बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है, जो दाग हटाने में काफी मदद करता है।
इसके लिए आपको बस इतना करना है कि बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा घोल बना लें और उसे दाग वाले हिस्से पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद इसे रगड़कर साफ करें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपकी कढ़ाई फिर से नई जैसी दिखेगी।
यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपकी कढ़ाई को भी सुरक्षित रखता है।
#2
सिरका और नमक का मिश्रण आजमाएं
सिरका और नमक का मिश्रण भी कढ़ाई के दाग हटाने में बहुत कारगर होता है।
इसके लिए एक कपड़े पर सिरका और नमक मिलाकर दाग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर इसे रगड़कर साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपकी कढ़ाई फिर से चमक उठेगी।
यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपकी कढ़ाई को भी सुरक्षित रखता है।
#3
नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस प्राकृतिक क्लीनर होता है, जो दाग हटाने में मदद करता है।
इसके लिए नींबू के रस को सीधे दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे रगड़कर साफ पानी से धो लें। नींबू के रस में मौजूद एसिड दागों को ढीला कर देता है और आपकी कढ़ाई को नई जैसी बना देता है।
यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपकी कढ़ाई को भी सुरक्षित रखता है।
#4
गर्म पानी का उपयोग करें
गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपनी कढ़ाई को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए गर्म पानी भरकर उसमें थोड़ी देर के लिए कढ़ाई डाल दें, फिर इसे रगड़कर साफ पानी से धो लें। गर्म पानी से दाग ढीले हो जाते हैं और आपकी कढ़ाई फिर से चमक उठती है।
यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपकी कढ़ाई को सुरक्षित रखता है और उसे नया जैसा बना देता है।
#5
बर्तन धोने वाले लिक्विड का प्रयोग करें
अगर उपरोक्त सभी तरीके अपनाने के बाद भी आपकी कढ़ाई साफ नहीं हो रही है तो आप बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में बर्तन धोने वाला लिक्विड लेकर इसे दाग वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ देर छोड़ दें, फिर इसे रगड़कर साफ पानी से धो लें।
इन सभी घरेलू तरीकों को अपनाकर आप अपनी कढ़ाई को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे नया जैसा बना सकते हैं।