एक दिन के उपवास के बाद शरीर को दोबारा से सामान्य करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
उपवास करने से शरीर को साफ करने और पाचन को आराम देने में मदद मिल सकती है। लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप एक दिन के उपवास के बाद अपने शरीर को दोबारा से सामान्य अवस्था में ला सकती हैं और स्वस्थ बनी रह सकती हैं।
#1
धीरे-धीरे शुरू करें भोजन करना
उपवास के बाद अचानक भारी भोजन करने से पाचन प्रणाली पर दबाव पड़ सकता है। इससे गैस, पेट दर्द और असुविधा हो सकती है।
इसलिए, उपवास के बाद हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पाचन प्रणाली को आराम मिलता है।
आप अपने खाने में ताजे फल, दलिया या सुप का सेवन कर सकते हैं। इससे पाचन को धीरे-धीरे सामान्य होने का मौका मिलता है।
#2
गर्म पानी पिएं
उपवास के बाद शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना जरूरी है।
इसके अलावा शरीर को साफ करने के लिए गर्म पानी पीना लाभदायक हो सकता है। गर्म पानी से पाचन को आराम मिलता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं।
आप चाहें तो गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर भी पी सकती हैं।
#3
हल्का व्यायाम करें
उपवास के बाद हल्का व्यायाम करना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और रक्त का संचार बेहतर होता है।
आप चाहें तो योग या स्ट्रेचिंग जैसी सरल एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे शरीर में ऊर्जा आती है और थकान दूर होती है।
हल्का व्यायाम करने से पाचन भी बेहतर होती है और शरीर की ताजगी बनी रहती है। यह आपके शरीर को फिर से सक्रिय करने में मदद कर सकता है।
#4
ताजे फलों का रस पिएं
उपवास के बाद ताजे फलों का रस पीने से शरीर को पोषण मिलता है और ऊर्जा भी मिलती है। संतरा, सेब या अनार जैसे फलों के रस का चयन करें, जो विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।
ये तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये पाचन को भी सुधारते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#5
हल्की चाय या कॉफी पिएं
उपवास के बाद चाय या कॉफी पीना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको ऊर्जा देता है, बल्कि मानसिक थकान को भी दूर करता है।
हरी चाय या बिना चीनी वाली कॉफी का सेवन करें, ताकि शरीर को अधिक तनाव न हो। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने शरीर को फिर से सामान्य अवस्था में ला सकते हैं।
इस तरह आप आसानी से उपवास का लाभ उठा सकते हैं।