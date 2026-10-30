एक दिन के उपवास के बाद शरीर को दोबारा से सामान्य करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

उपवास के बाद हल्का व्यायाम करना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और रक्त का संचार बेहतर होता है।

आप चाहें तो योग या स्ट्रेचिंग जैसी सरल एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे शरीर में ऊर्जा आती है और थकान दूर होती है।

हल्का व्यायाम करने से पाचन भी बेहतर होती है और शरीर की ताजगी बनी रहती है। यह आपके शरीर को फिर से सक्रिय करने में मदद कर सकता है।