रोटी के तवे पर जमी काली परत को साफ करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

तवे पर जमी गहरी परत को साफ करने का यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है।

इसके लिए गर्म पानी को तवे पर डालें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे दाग धीरे-धीरे ढीला हो जाएगा और आप उसे आसानी से हटा सकेंगे। इसके बाद तवे को एक मुलायम कपड़े से पोंछ लें।

यह तरीका न केवल आपके तवे को साफ करेगा बल्कि उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखने में भी मदद करेगा।