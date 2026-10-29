रोटी के तवे पर जमी काली परत को साफ करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रोटी के तवे पर गहरा काला दाग लग जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसे हटाने के लिए कई लोग घंटों तक रगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपने तवे को साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं।
#1
गर्म पानी का करें इस्तेमाल
तवे पर जमी गहरी परत को साफ करने का यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है।
इसके लिए गर्म पानी को तवे पर डालें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे दाग धीरे-धीरे ढीला हो जाएगा और आप उसे आसानी से हटा सकेंगे। इसके बाद तवे को एक मुलायम कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका न केवल आपके तवे को साफ करेगा बल्कि उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखने में भी मदद करेगा।
#2
बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बनाएं
बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो कई घरेलू कामों में उपयोग आता है। तवे पर जमी गहरी परत को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बना सकते हैं।
इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद मुलायम कपड़े से पोंछ दें।
इससे दाग आसानी से हट जाएगा और तवा चमक उठेगा।
#3
सिरका आएगा काम
सिरका अपनी खट्टी प्रकृति के कारण जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है। तवे पर जमी गहरी परत को साफ करने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक कप गर्म पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाकर तवे पर डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे मुलायम कपड़े से पोंछ दें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और तवा चमक उठेगा।
#4
नमक का करें इस्तेमाल
नमक एक ऐसा सामग्री है, जो खाने में तो उपयोग होता है, लेकिन इसे सफाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तवे पर जमी गहरी परत को साफ करने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए तवे पर थोड़ा नमक डालकर उसे गर्म होने दें, फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछ दें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और तवा चमक उठेगा।
#5
नींबू भी है कारगर
नींबू अपनी खट्टी प्रकृति के कारण जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है।
तवे पर जमी गहरी परत को साफ करने के लिए नींबू का रस डालकर उसे कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे मुलायम कपड़े से पोंछ दें।
इन तरीकों को अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए अपने रोटी के तवे को साफ कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।