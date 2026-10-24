जले स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
स्टेनलेस स्टील के बर्तन रसोई के लिए एक अच्छा विकल्प होते हैं क्योंकि ये टिकाऊ और लंबे समय तक चलते हैं। हालांकि, कभी-कभी इन पर जले का दाग लग जाता है, जो देखने में खराब लगता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जले हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं। ये तरीके प्राकृतिक हैं और आपके बर्तनों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं।
#1
बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण
बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो कई घरेलू कामों में इस्तेमाल होता है।
जले हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को जले हुए हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से रगड़कर पानी से धो लें।
#2
सिरका और नमक का मिश्रण
सिरका और नमक का मिश्रण भी जले हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सिरका और नमक लें, फिर इस मिश्रण को जले हुए हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद नरम कपड़े या स्पंज से रगड़ें और पानी से धो लें।
यह तरीका आपके बर्तनों को चमकदार बनाता है और जले के निशान हटाने में मदद करता है।
#3
नींबू का रस और बेकिंग सोडा
नींबू का रस और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाएं ताकि गाढ़ा पेस्ट बने, फिर इस पेस्ट को जले हुए हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज या कपड़े से रगड़ें और पानी से धो लें।
यह मिश्रण आपके बर्तनों को नए जैसा बना सकता है और जले के निशान हटाने में मदद करता है।
#4
बर्तन धोने के लिक्विड और गर्म पानी का उपयोग
बर्तन धोने के लिक्विड और गर्म पानी का मिश्रण भी मददगार हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी में थोड़ा सा बर्तन धोने का लिक्विड डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इस मिश्रण को जले हुए हिस्से पर डालें और कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद नरम स्पंज से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका आपके बर्तनों को साफ करने में मदद करता है और जले के निशान हटाने में सहायक होता है।
#5
एलोवेरा जेल और सिरका का उपयोग
एलोवेरा जेल और सिरका का मिश्रण भी एक असरदार तरीका हो सकता है।
इसके लिए एलोवेरा जेल में थोड़ा सा सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को जले हुए हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से रगड़ें और पानी से धो लें।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने जले हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल बर्तन नए जैसे दिखेंगे बल्कि इनकी उम्र भी बढ़ेगी।