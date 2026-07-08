थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
आंखें हमारे चेहरे की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक हैं। हालांकि, आज के समय में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने से आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है, जिस कारण आंखें थकी हुई और सूजी हुई नजर आती हैं। ऐसे में आंखों को आराम देने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताते हैं।
#1
खीरे के टुकड़े रखें
खीरा ताजगी और ठंडक देने वाला होता है, जिस कारण यह थकी हुई आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए खीरे के दो मोटे टुकड़े काटकर थोड़ी देर के लिए ठंडा करें, फिर इन्हें अपनी बंद आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करें। खीरे में मौजूद पोषक तत्व आंखों की सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं। इसके नियमित उपयोग से आपकी आंखें तरोताजा और आरामदायक महसूस होंगी।
#2
ठंडे पानी से धोएं आंखें
ठंडा पानी आंखों के लिए एक सरल और असरदार उपाय है। इसके लिए बस अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं या एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर इसे अपनी आंखों पर रखें। यह तरीका आंखों की सूजन को कम करने और उन्हें तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। ठंडा पानी रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे आंखें जल्दी ठीक होती हैं और उनमें ताजगी बनी रहती है।
#3
गुलाब जल का करें इस्तेमाल
गुलाब जल प्राकृतिक ठंडक देता है और आंखों की थकान को दूर करता है। इसके लिए एक कपास के टुकड़े को गुलाब जल में भिगोकर अपनी बंद आंखों पर रखें और कुछ मिनट छोड़ दें। गुलाब जल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसके नियमित उपयोग से आपकी आंखें तरोताजा और आरामदायक महसूस होंगी। यह नुस्खा आपकी आंखों की त्वचा को भी निखारता है।
#4
चाय की पत्तियों के उपयोग से आराम
चाय की पत्तियों में मौजूद तत्व सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए इस्तेमाल की हुई चाय की पत्तियों को कुछ देर ठंडा करें, फिर इन्हें अपनी आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करें। यह तरीका आंखों की थकान दूर करने और उन्हें तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। इसके नियमित उपयोग से आपकी आंखें स्वस्थ और चमकदार बनी रहती हैं।
#5
अच्छी नींद लें
अच्छी नींद लेना सबसे जरूरी है ताकि आपकी आंखें पूरी तरह आराम कर सकें। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें और थकान दूर हो सके। अगर आप इन घरेलू नुस्खों का नियमित उपयोग करेंगे तो आपकी आंखें हमेशा तरोताजा और स्वस्थ रहेंगी। इन नुस्खों को अपनाकर आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं।