थकी हुई आंखों को आराम देने के घरेलू नुस्खे

थकी हुई आंखों को आराम देने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

लेखन अंजली 07:12 pm Jul 08, 202607:12 pm

क्या है खबर?

आंखें हमारे चेहरे की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक हैं। हालांकि, आज के समय में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने से आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है, जिस कारण आंखें थकी हुई और सूजी हुई नजर आती हैं। ऐसे में आंखों को आराम देने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताते हैं।