पुर्तगाल के मदीरा द्वीप पर आजमाएं ये 5 रोमांचक गतिविधियां, यात्रा बन जाएगी यादगार

मदीरा द्वीप पुर्तगाल का एक खूबसूरत द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत स्थानीय पेड़-पौधों और जानवरों के लिए जाना जाता है। यह द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है और यहां की हरियाली, पहाड़ियां और समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मदीरा अपने खास पौधों और जानवरों के लिए मशहूर है। यहां का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जिससे यहां की वनस्पति और जीव-जंतु हमेशा हरे-भरे रहते हैं।

#1 लेवादा ट्रेल्स पर चलें मदीरा में लेवादा ट्रेल्स एक प्रमुख आकर्षण है। ये ट्रेल्स द्वीप के पानी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन पर चलने से आप सुंदर पहाड़ियां, घने जंगल और झरने देख सकते हैं। सबसे लोकप्रिय ट्रेल्स में रिबेरा डॉस कल्हेडोस, पिको डॉ अरिएरो और पिको रुइवो शामिल हैं। हर ट्रेल पर चलने का अपना अलग अनुभव है और ये सभी ट्रेल्स अलग-अलग कठिनाई स्तरों पर उपलब्ध हैं, जिससे सभी उम्र के लोग इन्हें आजमा सकते हैं।

#2 फुंचल के बॉटनिकल गार्डन जाएं मदीरा की राजधानी फुंचल अपने बॉटनिकल गार्डन के लिए मशहूर है। यहां आपको कई प्रकार के पौधे, फूल और पेड़ देखने को मिलेंगे, जो केवल मदीरा में पाए जाते हैं। इन गार्डन में घूमने से आपको मदीरा की वनस्पति की विविधता का अनुभव होगा। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपके मन को सुकून देगा। बच्चों के लिए भी यह गार्डन एक आदर्श स्थान है, जहां वे प्रकृति के करीब आ सकते हैं।

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#3 पोर्टो मनीहास बीच पर समय बिताएं अगर आप समुद्र तट पर समय बिताना चाहते हैं तो पोर्टो मनीहास बीच आपके लिए सही जगह हो सकती है। यह बीच साफ-सुथरा और शांतिपूर्ण है, जिससे आप आराम से समय बिता सकते हैं या परिवार संग पिकनिक मना सकते हैं। यहां का पानी साफ और नीला है, जो आपको ताजगी का अहसास कराएगा। इसके अलावा बीच के आसपास कई कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

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#4 मदीरा एक्वेरियम देखें मदीरा एक्वेरियम देखने लायक स्थानों में से एक है, जहां आप अलग-अलग प्रकार के समुद्री जीव देख सकते हैं। इस एक्वेरियम में कई प्रकार की मछलियां, कछुए और अन्य समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। बच्चों और बड़ों, दोनों को यहां आकर बहुत मजा आता है। इसके अलावा यहां के कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी से आपको समुद्री जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह स्थान परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श है।