सूप को सेहतमंद बनाने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

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ज्यादा नमक का न करें उपयोग

सूप में ज्यादा नमक डालने से यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमक का अधिक सेवन खून के दबाव को बढ़ा सकता है और शरीर में पानी की कमी कर सकता है। इसलिए सूप बनाते समय कम नमक का उपयोग करें या फिर सेंधा नमक का विकल्प चुनें, जो सेहत के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा आप सूप में नमक की जगह अन्य मसालों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च, जीरा पाउडर आदि।