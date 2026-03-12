गर्मियों के दौरान आंखों की देखभाल के लिए आजमाएं ये 5 उपाय, नहीं होगी कोई परेशानी

गर्मियों में आंखों को सूरज की किरणों और स्क्रीन की रोशनी से बचाना जरूरी है। ऐसा न करने पर आखों में जलन होना शुरू हो जाती है या खुजली की समस्या भी हो सकती है। सूरज की हानिकारक किरणें और स्क्रीन की रोशनी आपको आखों पर दबाव डालकर उन्हें खराब भी कर सकती हैं। इसके लिए आप कुछ सरल और प्रभावी उपाय अपना सकते हैं, जिनकी मदद से आखों का स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा।

#1 धूप के चश्मे पहनें गर्मियों में धूप से आंखों को बचाने के लिए सही धूप के चश्मे पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे चश्मे चुनें, जो हानिकारक किरणों को रोकने में सक्षम हों। इसके अलावा चश्मे का लेंस काला या छायादार होना चाहिए, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। धूप में निकलते समय हमेशा धूप के चश्मे पहनें, ताकि आंखों को सीधी धूप न लगे और वे सुरक्षित रहें। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बनी रहेगी।

#2 स्क्रीन का समय कम करें आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर काफी समय बिताते हैं, जिससे आंखों पर दबाव पड़ता है। स्क्रीन का समय कम करने से आंखों की रोशनी सुरक्षित रहती है। अगर आपको लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना पड़ता है तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर वस्तु को देखें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और उनकी थकान कम होगी। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करते समय ब्रेक लेना भी जरूरी है।

#3 पानी पीते रहें पर्याप्त पानी पीना आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे आंखें सूखी और थकी हुई महसूस होती हैं। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और आंखें भी तरोताजा महसूस करें। इसके अलावा आप ताजे फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं।

#4 सोते समय आंखों को आराम दें रात को अच्छी नींद लेना आंखों की सेहत के लिए जरूरी है। सोते समय आंखों को आराम मिलता है और वे ठीक तरह से काम करती हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठते ही आंखें थकी हुई लगती हैं। इससे बचने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इसके अलावा सोते समय अपने सिर को थोड़ा ऊंचा रखें, ताकि आंखें पूरी तरह आराम कर सकें और उनमें सूजन न आए।