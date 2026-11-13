मूंगफली की चिक्की के इन 5 स्वादिष्ट ट्विस्ट को आजमाएं, घर पर बनाना है आसान
क्या है खबर?
मूंगफली की चिक्की एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आमतौर पर इसे सर्दियों में खाया जाता है। आइए आज हम आपको मूंगफली की चिक्की के कुछ अनोखे रूप बताते हैं, जो आपकी मिठाई को नया और रोचक बना सकते हैं। इन ट्विस्ट के साथ आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
#1
नारियल की चिक्की
नारियल की चिक्की एक नया और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए मूंगफली के मिश्रण में कदूकस किया हुआ नारियल मिलाएं और फिर इसे गुड़ की चाशनी के साथ पकाएं।
नारियल की खुशबू और स्वाद से आपकी चिक्की को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद नारियल के फायदों से भी भरपूर है, जैसे कि यह त्वचा को निखारता है।
#2
बादाम और किशमिश वाली चिक्की
बादाम और किशमिश वाली चिक्की एक पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं।
इसके लिए मूंगफली के मिश्रण में भिगोए हुए बादाम और किशमिश मिलाएं, फिर इसे गुड़ की चाशनी के साथ पकाएं।
बादाम और किशमिश का मेल इस चिक्की को एक नया स्वाद देता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद बादाम और किशमिश के फायदों से भी भरपूर है।
#3
सूखे मेवों की चिक्की
सूखे मेवों की चिक्की एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता आदि सूखे मेवे मिलाकर इसे बना सकते हैं।
इसके लिए मूंगफली के मिश्रण में काजू, बादाम, पिस्ता आदि सूखे मेवे मिलाएं और फिर इसे गुड़ की चाशनी के साथ पकाएं।
यह मिठाई न केवल पौष्टिक है बल्कि इसका अनोखा स्वाद भी आपको पसंद आएगा। सूखे मेवों का मेल और गुड़ की मिठास इस चिक्की को एक नया और रोचक रूप देती है।
#4
इलायची और केसर वाली चिक्की
इलायची और केसर वाली चिक्की एक खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई है, जिसमें इलायची की खुशबू और केसर का रंग मिलाकर इसे बनाया जाता है।
इसके लिए मूंगफली के मिश्रण में इलायची पाउडर और केसर के धागे मिलाएं, फिर इसे गुड़ की चाशनी के साथ पकाएं।
इलायची और केसर का मेल इस चिक्की को एक नया और रोचक रूप देता है, जो खास मौकों पर आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा।
#5
चॉकलेट स्वाद वाली चिक्की
चॉकलेट स्वाद वाली चिक्की उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प हो सकती है, जिन्हें चॉकलेट पसंद होती है।
इसके लिए मूंगफली के मिश्रण में पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं और फिर इसे गुड़ की चाशनी के साथ पकाएं। चॉकलेट का स्वाद और मिठास इस चिक्की को अनोखा बना देती है।
इन सभी नए ट्विस्ट वाली मूंगफली की चिक्कियों को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हैं।