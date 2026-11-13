मूंगफली की चिक्की को ऐसे दें विभिन्न ट्विस्ट

मूंगफली की चिक्की के इन 5 स्वादिष्ट ट्विस्ट को आजमाएं, घर पर बनाना है आसान

लेखन अंजली 10:00 am Nov 13, 202610:00 am

क्या है खबर?

मूंगफली की चिक्की एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं। आमतौर पर इसे सर्दियों में खाया जाता है। आइए आज हम आपको मूंगफली की चिक्की के कुछ अनोखे रूप बताते हैं, जो आपकी मिठाई को नया और रोचक बना सकते हैं। इन ट्विस्ट के साथ आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।