छोटे घर को खूबसूरत बनाने के लिए आजमाएं ये 5 बजट फ्रेंडली डेकोर आइडियाज

छोटे घरों में रहने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें सुंदर नहीं बना सकते। सही योजना और कुछ सरल तरीकों से आप अपने छोटे घर को भी खूबसूरत और आरामदायक बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली डेकोर आइडियाज देंगे, जिनसे आपका घर न केवल आकर्षक दिखेगा बल्कि उसमें रहने का अनुभव भी बेहतर होगा। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने छोटे घर को बड़ा और खुला महसूस करवा सकते हैं।

#1 दीवारों पर ध्यान दें दीवारों पर रंग या सजावटी कागज का इस्तेमाल करके आप अपने छोटे घर को नया लुक दे सकते हैं। हल्के रंगों का चयन करें जैसे सफेद, क्रीम या हल्का नीला, जो कमरे को बड़ा दिखाते हैं। अगर आप सजावटी कागज लगाना चाहते हैं, तो ऐसे पैटर्न चुनें, जो सरल हों और ज्यादा भड़कीले न हों। इसके अलावा दीवारों पर कुछ छोटे-छोटे फ्रेम लगे हुए फोटो लगा सकते हैं, जिससे घर को एक व्यक्तिगत स्पर्श मिलेगा।

#2 फर्नीचर का स्मार्ट उपयोग करें छोटे घरों में फर्नीचर का सही चयन बहुत जरूरी होता है। छोटे घरों में ऐसे फर्नीचर चुनें, जो कई कामों के लिए उपयोग में लाए जा सकें। उदाहरण के लिए सोफा बेड, जो रात में सोने के लिए और दिन में बैठने के लिए उपयोग किया जा सके। इसके अलावा हल्के और कम जगह घेरने वाले फर्नीचर का चयन करें ताकि घर खुला और विशाल लगे।

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#3 रोशनी का ध्यान रखें सही रोशनी आपके छोटे घर को बड़ा और खुला महसूस करवा सकती है। प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग करें और जहां तक संभव हो खिड़कियां खुली रखें। रात के समय अच्छी रोशनी के लिए छत पर लगे हुए लाइट्स या दीवारों पर लगे हुए लैम्प्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हल्के रंग की रोशनी का चयन करें, जो कमरे को रोशन करें और उसे आरामदायक महसूस करवाएं। इससे घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा।

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#4 सामान रखने की जगह बढ़ाएं छोटे घरों में सामान रखने की जगह की कमी होना आम बात है, इसलिए इसे बढ़ाना जरूरी होता है। इसके लिए आप ऊंचाई पर सामान रखने का तरीका अपनाएं जैसे दीवारों पर शेल्व्स लगाना, जिस पर किताबें या अन्य सामान रखे जा सकें। इसके अलावा बिस्तर के नीचे स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल करें या फर्नीचर के अंदर भी सामान रखने की जगह बनवाएं। इससे आपका सामान व्यवस्थित रहेगा और घर भी साफ-सुथरा दिखेगा।