हाथों और पैरों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चेहरे की। मेनिक्योर-पेडिक्योर से न केवल आपके नाखून साफ-सुथरे रहते हैं, बल्कि आपकी त्वचा मुलायम भी बनती है।

इसके अलावा नियमित मेनिक्योर-पेडिक्योर से खून का दौरा भी बेहतर होता है, जिससे हाथ-पैरों में थकान महसूस नहीं होती।

खास मौकों पर तो यह और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन दिनों आप ज्यादा समय बाहर बिताते हैं और आपके हाथ-पैर ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं।