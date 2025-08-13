गंदे जूतों को बिना धोए साफ करने के लिए आजमाएं ये 4 तरीके, लगेंगे नए जैसे

जूतों की सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदे जूते न सिर्फ आपकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। हालांकि, कई बार जूतों को धोने के लिए समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप कुछ आसान और प्रभावी फैशन टिप्स का पालन करके गंदे जूतों को बिना धोए साफ कर सकते हैं। इनकी मदद से वे नए जैसे चमक उठेंगे।

#1 ब्रश का करें इस्तेमाल अपने गंदे जूतों को साफ करने के लिए एक मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। यह खासकर उन जूतों के लिए फायदेमंद होता है, जिनमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है। ब्रश को जूते की सतह पर हल्के हाथों से रगड़ें, ताकि सारी गंदगी बाहर निकल जाए। अगर जूतों पर कोई जिद्दी दाग लगा हो तो उसे साफ करने के लिए थोड़ी मात्रा में साबुन का घोल बना लें और फिर से ब्रश से घिसें।

#2 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा एक बेहतरीन सामग्री है, जिसका इस्तेमाल आप अपने गंदे जूतों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा को थोड़े-से पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को जूतों पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इससे दाग और गंदगी आसानी से हट जाएगी। इसके बाद एक साफ कपड़े से जूतों को पोंछ लें। यह तरीका खासकर सफेद जूतों के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा।

#3 टूथपेस्ट आएगा काम दांत साफ करने वाले पेस्ट यानि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके भी आप गंदे जूतों को चमका सकते हैं। इसके लिए एक पुराने ब्रश पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएं और उसे जूते पर हल्के हाथों से रगड़ें, खासकर उन जगहों पर जहां दाग लगे हों। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे। इसके बाद एक गीले कपड़े से जूतों को पोंछ लें और हवा में सुखा दें। यह तरीका चमड़े और कपड़े के जूतों के लिए बहुत अच्छा रहता है।