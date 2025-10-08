अरबी से बनाकर देखें ये 4 लजीज व्यंजन, आपको भी पसंद आ जाएगी यह सब्जी

अरबी एक ऐसी सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर इसे उबालकर खाया जाता है या इसकी सब्जी बनाई जाती है। हालांकि, इससे कई लजीज व्यंजन भी तैयार किए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको अरबी के कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये व्यंजन उन लोगों को भी पसंद आएंगे, जिन्हें अरबी खाना अच्छा नहीं लगता।

#1 अरबी की टिक्की अरबी की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप नाश्ते में या खाने में परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी को उबालकर मैश कर लें। इसके बाद इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं और तवे पर सेंक लें। यह टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है, जिसे बच्चे भी पसंद करते हैं। इसे चटनी या सॉस के साथ खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा।

#2 अरबी का पराठा अगर आप परांठों के शौकीन हैं तो अरबी का पराठा जरूर चखकर देखें। इसके लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लेकर उसमें उबली हुई और मैश की हुई अरबी मिलाएं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी अजवाइन डालकर गूंध लें। अब इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसका मजा चाय के साथ दोगुना हो जाएगा। आप चाहें तो आटे में मिलाने की जगह इसमें अरबी भर सकते हैं।

#3 अरबी का हलवा अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो अरबी का हलवा जरूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले अरबी को उबालकर मैश कर लें। अब घी गर्म करके उसमें मैश की हुई अरबी डालें और अच्छे से भूनें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं, जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख न जाए। यह हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।