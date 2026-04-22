दिल्ली की इन 5 जगहों पर जाकर जरूर खाएं ये स्ट्रीट फूड, आएगा मजा

दिल्ली के स्ट्रीट फूड का अपना अलग ही मजा है। यहां की गलियों में घूमते हुए आप न केवल स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं, बल्कि दिल्ली की संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से देख सकते हैं। दिल्ली का स्ट्रीट फूड कई प्रकार के व्यंजनों से भरा हुआ है, जो हर किसी के दिल को जीत सकते हैं। आइए दिल्ली की उन पांच जगहों के बारे में जानते हैं, जहां जाकर आप स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं।

#1 चांदनी चौक की कचौड़ी चांदनी चौक की कचौड़ी का स्वाद बेहतरीन है। यहां की कचौड़ी को खास बनाने का श्रेय इसकी मसालेदार और खट्टी-मीठी चटनियों को जाता है। इन चटनियों में इमली, टमाटर और कई अन्य मसालों का मिश्रण होता है, जो कचौड़ी को एक खास स्वाद देते हैं। इसके अलावा यहां की कचौड़ी को तले हुए आलू और छोले के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#2 करोल बाग के छोले भठूरे करोल बाग के छोले भठूरे भी बहुत मशहूर है। यहां के छोले भठूरे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बड़े ही प्यार से बनाया जाता है। यहां के छोले में खासतौर पर मसालों का अच्छा मिश्रण होता है, जो इसे एक खास स्वाद देता है। इसके अलावा यहां के भठूरे भी बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जिसे खाने का मजा ही कुछ और है। यहां के छोले भठूरे एक बार जरूर आजमाएं।

Advertisement

#3 पुरानी दिल्ली की परांठे वाली गली पुरानी दिल्ली की परांठे वाली गली अपने अनोखे परांठों के लिए जानी जाती है। यहां आपको अलग-अलग प्रकार के परांठे मिलेंगे, जैसे मिक्स सब्जी, पनीर, आलू और गोभी आदि। इन परांठों को घी और मसालों में पकाया जाता है, जिससे इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब बन जाता है। यहां के परांठे खाने का अनुभव आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा।

Advertisement

#4 खान मार्केट के गोलगप्पे खान मार्केट के गोलगप्पे भी बहुत मशहूर है। यहां के गोलगप्पे खाने में बहुत ही कुरकुरे होते हैं और इसे खासतौर पर मसालेदार पानी में डुबोकर खाया जाता है। इस पानी में इमली, पुदीना और कई अन्य मसालों का मिश्रण होता है, जो इसे एक खास स्वाद देता है। यहां के गोलगप्पे खाने का अनुभव आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा।