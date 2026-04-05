फ्राइड और स्टीम की जगह एक बार खा कर देखें अफगानी मोमो, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

मोमो तो आपने कई बार और कई तरीके के खाए होंगे। हालांकि, इस स्ट्रीट फूड का अफगानी वर्जन स्वाद का अनोखा मेल पेश करता है। अफगानी मोमो सफेद रंग के मलाईदार सॉस में बनाए जाते हैं, जिसे खा कर आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इस लेख में हम आपको अफगानी मोमो बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, ताकि आप बाजार से लाने के बजाय इसे घर पर ही बना सकें।

सामान अफगानी मोमो के लिए जरूरी सामग्री अफगानी मोमोज बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य सामान की जरूरत होगी, जो किसी भी पास की दुकान पर मिल जाएगा। मोमो के लिए आपको मैदा, पानी, नमक, घी, हरी मिर्च, पत्तागोभी, पनीर, हरा धनिया, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गाजर, शिमला मिर्च, तेल और काली मिर्च चाहिए होगी। इसके अलावा सफेद सॉस बनाने के लिए दूध, मैदा, क्रीम, मक्खन, नमक और काली मिर्च का उपयोग किया जाएगा। लाल मिर्च, लहसुन और टमाटर से लाल चटनी बनेगी।

आटा मोमो का आटा तैयार करें अफगानी मोमो का आटा बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, पानी, घी और नमक मिलाकर गूंथ लें। यह आटा नरम और चिकना होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से बेल सकें। गूंथे हुए आटे को 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छे से बैठ जाए और मुलायम हो जाए। इस समय के दौरान आप मोमो की फिलिंग तैयार कर सकते हैं, जो कि गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पत्तागोभी, पनीर, धनिया और अदरक-लहसुन के पेस्ट से बनाई जाएगी।

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फिलिंग मोमो की फिलिंग बनाएं मोमो की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले पत्तागोभी और अन्य सब्जियों को कद्दूकस कर लें। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पनीर, हरा धनिया और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण में नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें एकसाथ मिल जाएं। यह फिलिंग मोमो को एक अनोखा स्वाद देती है, जिसे आप कच्चा रख सकते हैं या हल्का-सा पका भी सकते हैं। ध्यान रहे कि फिलिंग ज्यादा न पकी हो।

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पकाना मोमो को आकार दें और स्टीम करें अब गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें। इसके बाद इनमें तैयार की हुई फिलिंग भर दें और मोमो को अच्छे से बंद कर दें। सभी मोमो को इसी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद एक बर्तन में पानी उबाल लें और उसके ऊपर एक बर्तन रखकर उसमें तैयार सभी मोमो रखें। ढक्कन बंद करके इन्हें लगभग 10-15 मिनट तक भाप में पकाएं, जब तक कि वे पूरी तरह से पक न जाएं।