प्याज काटते समय आंसू आने से हैं परेशान? इन हैक्स को अपनाएं

प्याज काटना कई लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है, खासकर जब आंसू आ जाते हैं। आमतौर पर लोग इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन यह आंखों के लिए काफी परेशान करने वाला होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप बिना आंसू के प्याज को आसानी से काट सकते हैं। इन तरीकों से आपका खाना बनाना भी आसान हो जाएगा और आप अच्छे से रसोई का काम कर पाएंगे।

#1 ठंडे पानी में प्याज भिगोएं प्याज को काटने से पहले इसे ठंडे पानी में कुछ मिनट के लिए भिगो दें। इससे प्याज के अंदर मौजूद गैसें कम हो जाएंगी, जो आंसू का कारण बनती हैं। ठंडा पानी आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है, जिससे आंखों में जलन कम होती है। इससे प्याज काटना आसान हो जाता है और आप बिना आंसू के प्याज को आसानी से काट सकते हैं। यह एक सरल और असरदार तरीका है।

#2 चाकू को ठंडा करें प्याज काटते समय चाकू को ठंडा कर लें। इसके लिए आप चाकू को फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बर्फ के टुकड़ों से रगड़ सकते हैं। ठंडा चाकू प्याज की सतह पर गैसों को कम कर देता है, जिससे आंसू नहीं आते। इससे प्याज काटना आसान हो जाता है और आप बिना आंसू के प्याज को आसानी से काट सकते हैं।

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#3 पानी में प्याज रखें प्याज को काटने से पहले कुछ देर पानी में रखें। इससे प्याज की सतह पर मौजूद गैसें कम हो जाती हैं, जो आंसू का कारण बनती हैं। पानी में रखने से आंखों में जलन कम होती है और आप आसानी से प्याज काट सकते हैं। इससे प्याज काटना आसान हो जाता है और आप बिना आंसू के प्याज को आसानी से काट सकते हैं।

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