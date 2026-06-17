मानसून के दौरान उलझे बालों से परेशान हैं? इन 5 तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण बालों में काफी उलझन होती है। इस वजह से महिलाएं अपने बालों को ठीक करने के लिए कई तरह के हेयर स्टाइल आजमाती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर ठीक नहीं लगते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान उलझे बालों को आसानी से सुलझा सकती हैं और उन्हें स्टाइलिश भी बना सकती हैं।
#1
शॉवर कैप का करें इस्तेमाल
अगर आप शॉवर कैप का इस्तेमाल करती हैं तो इसके जरिए आप अपने बालों को उलझने से बचा सकती हैं। दरअसल, शॉवर कैप आपके बालों को भिगोने से बचाता है और उन्हें उलझन से दूर रखने में मदद करता है। इसके लिए बालों को धोने से पहले उन पर थोड़ा-सा कंडीशनर लगाएं। इसके बाद बालों को हल्का गीला करने के लिए थोड़े पानी का छिड़काव करें, फिर उन पर थोड़ी तेल की मालिश करें।
#2
ब्रश का इस्तेमाल करने से बचें
मानसून के दौरान बालों को ब्रश करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं, जिससे बाल टूटने लगते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रश करने से बालों में मौजूद प्राकृतिक तेल भी कम हो जाता है। बेहतर होगा कि आप गीले बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दांत वाले कंघे का इस्तेमाल करें। इससे बालों की उलझन आसानी से सुलझ जाएगी और बाल टूटेगें भी नहीं।
#3
तेल लगाएं
मानसून के दौरान बालों में तेल लगाना भी फायदेमंद होता है क्योंकि तेल बालों में नमी बनाए रखता है और उन्हें उलझन से बचाए रखता है। इसके लिए नारियल के तेल, बादाम के तेल या फिर जैतून के तेल में से कोई-सा भी तेल लें और उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को हल्के हाथों से पूरे सिर में लगाएं, फिर 30 मिनट बाद बालों को गुनगुने पानी से धो लें।
#4
हेयर सीरम का करें इस्तेमाल
हेयर सीरम का इस्तेमाल भी बालों को उलझने से बचाने में मदद कर सकता है। दरअसल, हेयर सीरम बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है, जिससे वे आसानी से सुलझ जाते हैं। इसके लिए अपने बालों को धोने के बाद उन पर थोड़ा-सा हेयर सीरम लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे, जिससे वे उलझने से बचेंगे और आसानी से सुलझ जाएंगे।
#5
हेयर स्प्रे का करें इस्तेमाल
हेयर स्प्रे भी बालों को उलझने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके लिए बालों को धोने के बाद हल्का गीला होने पर उन पर थोड़ी-सी हेयर स्प्रे लगाएं। इससे आपके बाल सेट हो जाएंगे और वे उलझने से बचेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान उलझे बालों को आसानी से सुलझा सकती हैं और उन्हें स्टाइलिश भी बना सकती हैं। इन तरीकों से आपके बाल मुलायम, चमकदार और उलझने से बचेंगे।