मानसून के दौरान उलझे बालों से परेशान हैं? इन 5 तरीकों को अपनाएं

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हेयर स्प्रे का करें इस्तेमाल

हेयर स्प्रे भी बालों को उलझने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके लिए बालों को धोने के बाद हल्का गीला होने पर उन पर थोड़ी-सी हेयर स्प्रे लगाएं। इससे आपके बाल सेट हो जाएंगे और वे उलझने से बचेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान उलझे बालों को आसानी से सुलझा सकती हैं और उन्हें स्टाइलिश भी बना सकती हैं। इन तरीकों से आपके बाल मुलायम, चमकदार और उलझने से बचेंगे।