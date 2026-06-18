घर में कीड़ों की समस्या से परेशान हैं? ये 5 प्राकृतिक उपाय आजमाएं

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लौंग का धुआं

लौंग का धुआं भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। लौंग को जलाकर उसके धुएं को कमरे में फैलाने से कीड़े भाग जाते हैं। लौंग का धुआं न केवल कीड़ों को भगाता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी सुरक्षित होता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपके घर में कीड़ों की समस्या कम हो सकती है। लौंग का धुआं आपके घर को ताजगी भरा भी बनाता है, जिससे आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे।