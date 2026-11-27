फ्लैट बालों से हैं परेशान? इन 5 तरीकों को अपनाकर उन्हें दें वॉल्यूम
क्या है खबर?
फ्लैट बालों की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या खासतौर पर लंबे बालों में अधिक होती है क्योंकि बालों का वजन बढ़ने पर उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण बाल चिपककर फ्लैट हो जाते हैं। हालांकि, कुछ तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्लैट बालों को वॉल्यूम दे सकते हैं। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं, जो आपके बालों को मोटा और घना बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
#1
शैंपू का सही इस्तेमाल
बालों को धोने के लिए सही शैंपू का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसे शैंपू का इस्तेमाल करें, जो बालों को हल्का और मुलायम बनाए रखने में मदद करें।
भारी और गाढ़े शैंपू से बचें क्योंकि ये बालों को चिपका सकते हैं और उन्हें फ्लैट बना सकते हैं।
इसके अलावा हफ्ते में 2 बार ही सिर धोएं ताकि प्राकृतिक तेल बना रहे, जिससे बाल स्वस्थ और चमकदार बने रहें।
#2
कंडीशनर का सही उपयोग
कंडीशनर का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह हल्का हो। भारी कंडीशनर बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं और उन्हें चिपका सकते हैं।
हल्के कंडीशनर का उपयोग करने से बालों की लंबाई पर नमी बनी रहती है, जिससे वे मुलायम और चमकदार दिखते हैं।
कंडीशनर को सिर की लंबाई पर लगाएं, जड़ों पर नहीं ताकि वे चिपके नहीं और वॉल्यूम बनी रहे।
#3
बालों को सुखाने का तरीका बदलें
बालों को सुखाने के लिए तौलिये का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि उन्हें जोर-जोर से न रगड़ें। इससे बाल टूट सकते हैं और उनकी जड़ें कमजोर हो सकती हैं।
इसके बजाय बालों को हल्के हाथों से पोंछें और हवा में सूखने दें।
अगर जल्दी सूखाने की जरूरत हो तो बाल सुखाने वाली मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे कम तापमान पर रखें ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे और उनकी चमक बनी रहे।
#4
हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का इस्तेमाल
हेयर स्टाइलिंग उत्पादों जैसे जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि ये हल्के हों। भारी स्प्रे बालों को चिपका सकते हैं और उनकी प्राकृतिक चमक छीन सकते हैं।
हल्के स्प्रे का उपयोग करने से बालों की लंबाई पर नमी बनी रहती है, जिससे वे मुलायम और चमकदार दिखते हैं।
इसके अलावा जेल का इस्तेमाल करते समय इसे केवल सिर की लंबाई पर लगाएं, जड़ों पर नहीं ताकि वे चिपके नहीं।
#5
नियमित मालिश करें
सिर की नियमित मालिश करने से खून का दौरा बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनमें वॉल्यूम आती है।
नारियल या बादाम तेल से सिर की हल्के हाथों से मालिश करें, इससे बाल मुलायम और चमकदार दिखते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने फ्लैट बालों को वॉल्यूम दे सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बना सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने बालों को आकर्षक बना सकते हैं।