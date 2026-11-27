फ्लैट बालों को ऐसे दें वॉल्यूम

फ्लैट बालों से हैं परेशान? इन 5 तरीकों को अपनाकर उन्हें दें वॉल्यूम

लेखन अंजली 02:31 pm Nov 27, 202602:31 pm

क्या है खबर?

फ्लैट बालों की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या खासतौर पर लंबे बालों में अधिक होती है क्योंकि बालों का वजन बढ़ने पर उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसके कारण बाल चिपककर फ्लैट हो जाते हैं। हालांकि, कुछ तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्लैट बालों को वॉल्यूम दे सकते हैं। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं, जो आपके बालों को मोटा और घना बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।