सर्दियों में खांसी को दूर करने वाले घरेलू नुस्खे

सर्दियों में खांसी से हैं परेशान? ये 5 घरेलू नुस्खे आ सकते हैं काम

लेखन अंजली 10:29 am Nov 26, 202610:29 am

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड और प्रदूषण के कारण खांसी होना आम है, लेकिन यह बहुत परेशान करने वाली होती है। यह आपको थका सकती है और नींद में भी खलल डाल सकती है। खांसी के कारण गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और छाती में जकड़न भी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों की खांसी से जल्दी राहत पा सकते हैं।