सर्दियों में खांसी से हैं परेशान? ये 5 घरेलू नुस्खे आ सकते हैं काम
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड और प्रदूषण के कारण खांसी होना आम है, लेकिन यह बहुत परेशान करने वाली होती है। यह आपको थका सकती है और नींद में भी खलल डाल सकती है। खांसी के कारण गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और छाती में जकड़न भी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों की खांसी से जल्दी राहत पा सकते हैं।
#1
अदरक का किया जा सकता है सेवन
अदरक में सूजन कम करने और शरीर की रक्षा करने वाले गुण होते हैं, जो खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं।
अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े करके उन्हें शहद में मिलाएं। अब इसे एक चम्मच से खाएं। आप चाहें तो अदरक को पानी में उबालकर उसका सेवन भी कर सकते हैं।
इसके लिए एक पैन में पानी डालें और उसमें थोड़ा अदरक डालकर उबालें, फिर इसे छानकर इसका सेवन करें।
#2
तुलसी के पत्ते आएंगे काम
तुलसी के पत्ते और शहद मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिल सकता है।
तुलसी के पत्तों में सूजन कम करने और बैक्टीरिया को रोकने वाले गुण होते हैं, जो खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए तुलसी के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर उसमें शहद मिलाकर इसे खाएं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर उबाल सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं।
#3
नमक के पानी से करें गरारे
नमक के पानी के गरारे गले की सूजन और जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर अच्छे से घोल लें। अब इस मिश्रण से गरारे करें। इससे न केवल गले की जलन कम होगी बल्कि खांसी भी कम होगी।
यह घरेलू उपाय सस्ते और प्रभावी हैं, जो आपको जल्दी राहत देने में मदद कर सकते हैं।
#4
शहद का करें सेवन
शहद में प्राकृतिक रूप से मौजूद गुण होते हैं, जो खांसी की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए एक चम्मच शहद को हल्के गर्म पानी या दूध में मिलाकर पिएं। आप चाहें तो इसे सीधा भी ले सकते हैं। इससे गले की जलन कम होगी और खांसी में राहत मिलेगी।
यह उपाय सस्ते और प्रभावी हैं, जो आपको जल्दी राहत देने में मदद कर सकते हैं।
#5
गर्म पेय पदार्थों का करें सेवन
गर्म पेय पदार्थ जैसे अदरक की चाय, तुलसी की चाय या हल्दी वाला दूध पीने से गले को आराम मिलता है और खांसी कम होती है।
ये पेय पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप सर्दियों की खांसी से जल्दी राहत पा सकते हैं।
इनका नियमित उपयोग करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है।