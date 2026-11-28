पीठ दर्द से परेशान हैं? इन 5 आदतों से रहें दूर
क्या है खबर?
पीठ में दर्द एक आम समस्या है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है। अक्सर हम कुछ आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो इस दर्द का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको पीठ दर्द से राहत मिल सकती है। इन आदतों को अपनाकर आप अपनी पीठ की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और दर्द से छुटकारा पा सकते हैं।
#1
कुर्सी पर लंबे समय तक बैठना
लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना आपकी पीठ के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है।
ऑफिस के काम या घर पर भी लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना इस समस्या का कारण बनता है।
इसे ठीक करने के लिए हर 30 मिनट में थोड़ी देर खड़े होकर शरीर को खींचें या हल्की-फुल्की कसरत करें। इससे आपकी पीठ को आराम मिलेगा और दर्द कम होगा।
#2
गलत तरीके से उठना-बैठना
गलत तरीके से उठने-बैठने की आदत भी पीठ दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है।
जब आप उठते या बैठते समय अगर आपकी मुद्रा सही नहीं होती तो इससे आपकी रीढ़ पर दबाव पड़ता है।
हमेशा सीधे खड़े हों और धीरे-धीरे बैठें। कुर्सी पर बैठते समय पीठ को सीधा रखें और पैरों को जमीन पर टिका कर रखें। इससे आपकी पीठ को सहारा मिलेगा और दर्द कम होगा।
#3
भारी सामान उठाना
भारी सामान उठाते समय ध्यान न देने पर पीठ में दर्द हो सकता है। भारी चीजें उठाते समय घुटनों को मोड़कर उठाएं और पीठ को सीधा रखें ताकि रीढ़ पर ज्यादा दबाव न पड़े।
अगर किसी चीज का वजन ज्यादा लगे तो उसे खींचकर या धकेलकर उठाने की कोशिश करें।
इसके अलावा भारी सामान उठाने से पहले थोड़ी हल्की कसरत करें ताकि मांसपेशियां तैयार रहें और दर्द का खतरा कम हो।
#4
सोते समय गलत मुद्रा अपनाना
सोते समय अगर आपकी मुद्रा सही नहीं होती तो इससे भी पीठ दर्द हो सकता है। पेट के बल सोना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि इससे रीढ़ पर दबाव पड़ता है।
हमेशा पीठ के बल या करवट लेकर सोएं ताकि रीढ़ को सहारा मिले।
इसके अलावा गद्दे और तकिए का सही उपयोग भी जरूरी है ताकि आपकी मुद्रा सही रहे और दर्द न हो। सोते समय ध्यान रखें कि आपका शरीर आरामदायक स्थिति में हो।
#5
शारीरिक गतिविधियों की कमी
शारीरिक गतिविधियां न करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे पीठ दर्द होने लगता है। नियमित रूप से हल्की-फुल्की कसरत जैसे टहलना, योग या स्ट्रेचिंग करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द कम होता है।
इसके अलावा रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से भी मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है, जो पीठ दर्द को कम करने में मददगार हो सकता है।