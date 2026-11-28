लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना आपकी पीठ के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है।

ऑफिस के काम या घर पर भी लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना इस समस्या का कारण बनता है।

इसे ठीक करने के लिए हर 30 मिनट में थोड़ी देर खड़े होकर शरीर को खींचें या हल्की-फुल्की कसरत करें। इससे आपकी पीठ को आराम मिलेगा और दर्द कम होगा।