सिर की खुजली से परेशान हैं? इन 5 प्राकृतिक तरीकों से पाएं राहत

सेब का सिरका आपके सिर के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे खुजली कम होती है।

इसके लिए एक कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर स्प्रे करें और हल्का मसाज करें। 5-10 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे पानी से धो लें।

यह उपाय हफ्ते में 1 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले। इन सभी उपायों का नियमित उपयोग करके आप अपनी खुजली वाले सिर का इलाज कर सकते हैं।