इस गर्मी के मौसम में फैशन का हिस्सा बन सकते हैं ये रंग, देंगे आकर्षक लुक

गर्मियों का मौसम नजदीक आते ही फैशन में भी बदलाव आ जाते हैं। इस मौसम में हल्के और जीवंत रंगों वाले कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। ये रंग न केवल आपको ठंडक का एहसास दिलाते हैं, बल्कि आपके लुक को भी खास बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको 4 ऐसे रंगों के बारे में बताएंगे, जो इस साल गर्मियों के फैशन में छाए रहेंगे और आपके स्टाइल को नया रूप देंगे।

#1 नीला रंग नीला रंग हमेशा से ही गर्मियों के लिए लोगों का पसंदीदा रहा है। यह रंग न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसे पहनकर आप आरामदायक भी महसूस कर सकते हैं। आसमानी नीला, गहरा नीला या फिर समुद्री नीला जैसे शेड आपके लुक को खास बना सकते हैं। नीला रंग मुख्य रूप से शांति, विश्वास और स्थिरता से जुड़ा होता है। यह शांति, ज्ञान और भरोसे की भावनाओं को जगाता है। इस रंग के कपड़ों में गर्मी भी नहीं लगती।

#2 हरा रंग हरा रंग प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और यह गर्मियों में सभी लोगों पर अच्छा लगता है। यह रंग ताजगी और सुकून का एहसास दिला सकता है। पुदीना हरा, गहरा हरा या फिर जैतून हरा जैसे शेड फैशन में शामिल किए जा सकते हैं। यह रंग खास तौर से भारतीय महिलाओं पर खूब जंचता है। हरा रंग मुख्य रूप से प्रकृति, विकास, नवीनीकरण और ताजगी का प्रतीक माना है।

Advertisement

#3 गुलाबी रंग गुलाबी रंग हमेशा से ही महिलाओं के बीच लोकप्रिय रहा है और यह इस साल भी ट्रेंड में रहेगा। इस रंग के कपड़े कोमलता और आकर्षण प्रदान करते हैं। हल्का गुलाबी या फिर फूशिया गुलाबी शेड आपके लुक को निखार सकते हैं। यह रंग हर मौके पर अच्छा लगता है और इस रंग के सभी कपड़े सुंदर लगते हैं। अगर आप गर्मियों में गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगी तो प्रेम, रोमांस, कोमलता और नारीत्व झलकेगा।

Advertisement