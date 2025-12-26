इस मौसम के दौरान ट्रेंड में हैं कुर्तियों के ये 5 रंग, दिखेंगी स्टाइलिश 

कुर्तियां भारतीय महिलाओं की अलमारी का अहम हिस्सा हैं। ये न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती हैं। इस मौसम में कुछ खास रंगों का चलन है, जो आपको हर मौके पर खास बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे रंगों के बारे में बताएंगे, जो इस मौसम में कुर्तियों के लिए सबसे अच्छे हैं। इन रंगों को चुनकर आप अपने लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकती है।

#1 सफेद कुर्ती सफेद रंग हमेशा से ही लोकप्रिय रहा है। यह रंग न केवल आपको साफ-सुथरा दिखाता है, बल्कि हर प्रकार की त्वचा पर अच्छा लगता है। सफेद कुर्ती को आप किसी भी रंग की सलवार या लेगिंग के साथ पहन सकती हैं। इसे सजाने के लिए आप हल्के गहने और मिलते-जुलते दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं। सफेद रंग सर्दियों में आपको आरामदायक महसूस करवाता है।

#2 नीली कुर्ती नीला रंग हमेशा से ही पसंदीदा रहा है, खासकर गहरे नीले जैसे कि गहरा नीला या आकाशी नीला। ये रंग आपको एक शाही अंदाज देते हैं और हर अवसर पर आपको खास बनाते हैं। इसे आप जींस या चौड़े प्लाजो के साथ पहन सकती हैं। इसे सजाने के लिए आप चांदी के गहने और हल्के दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं। नीले रंग की कुर्ती पहनकर आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।

Advertisement

#3 हरे रंग की कुर्ती हरे रंग की कुर्ती इस मौसम में चलन में है, खासकर वन शेड्स जैसे कि जैतूनी हरा या गहरा हरा। ये रंग आपको ताजगी का एहसास दिलाते हैं और हर मौके पर आपको आकर्षक बनाते हैं। इसे आप सफेद या हल्के रंग की सलवार या लेगिंग के साथ पहन सकती हैं। इसे सजाने के लिए सोने के गहने और मिलते-जुलते दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं। हरे रंग की कुर्ती पहनकर आप हर मौके पर मनोहारी दिख सकती हैं।

Advertisement

#4 लाल रंग की कुर्ती लाल रंग की कुर्ती त्योहारों या खास मौकों पर पहनने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चाहे वह शादी-ब्याह हो या जन्मदिन की पार्टी, लाल रंग की कुर्ती हमेशा आकर्षण का केंद्र बनती है। इसे आप काले या सुनहरे रंग की सलवार या लेगिंग के साथ पहन सकती हैं। इसे सजाने के लिए बड़े गहने और मिलते-जुलते दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं। लाल रंग की कुर्ती पहनकर आप हर अवसर पर मनोहर दिख सकती हैं।