पहली बार शिशु के साथ यात्रा करने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
शिशु के साथ यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। खासकर जब यह पहली बार हो। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जो आपकी यात्रा को आसान और सुखद बना सकते हैं। सही तैयारी, जरूरी सामान, सुरक्षा, आरामदायक कपड़े और भोजन की व्यवस्था करना इस यात्रा का अहम हिस्सा हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं, जिससे आपका बच्चा भी खुश रहेगा।
#1
सही तैयारी करें
शिशु के साथ यात्रा करने से पहले सही तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी और यह तय करना होगा कि आपको कितने दिन कहां रहना है।
इसके बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सभी जरूरी सामान जैसे नैपी, साफ करने के कपड़े, कपड़े और खिलौने आदि मौजूद हों।
इसके अलावा आप अपने शिशु के लिए एक छोटी थैली भी तैयार कर सकते हैं।
#2
जरूरी सामान साथ रखें
यात्रा के दौरान आपके पास सभी जरूरी सामान हमेशा तैयार और पास में होना चाहिए। इसके लिए आप एक बड़े बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अलग-अलग हिस्से हों ताकि आप आसानी से सभी चीजें रख सकें।
इसके अलावा एक छोटा बैग भी रखें, जिसमें नैपी बदलने का सामान, दूध की बोतल और अन्य जरूरी चीजें हों। इस तरह आप यात्रा के दौरान किसी भी समय आसानी से सभी चीजों तक पहुंच सकते हैं।
#3
सुरक्षा का ध्यान रखें
शिशु की सुरक्षा सबसे अहम होती है, खासकर जब आप यात्रा पर हों। इसके लिए आपको हमेशा शिशु को गोद में रखना चाहिए या फिर उसके लिए अलग से बच्चे की सीट बुक करनी चाहिए।
अगर आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो बच्चे की सीट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उड़ान में भी शिशु की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। उसे हमेशा बेल्ट से बांधकर रखें ताकि वह सुरक्षित रहे।
#4
आरामदायक कपड़े पहनाएं
यात्रा के दौरान शिशु के लिए आरामदायक कपड़े चुनना बहुत जरूरी है। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो न केवल आरामदायक हों बल्कि जल्दी भी पहने और उतारे जा सकें। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये गर्मी को सोखते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं।
इसके अलावा कपड़ों में ज्यादा सिलाई या डिजाइन नहीं होना चाहिए ताकि शिशु को कोई असुविधा न हो। इस तरह आप उसकी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं।
#5
भोजन की व्यवस्था करें
अगर आपका शिशु अभी फॉर्मूला दूध पी रहा है तो यात्रा के दौरान उसकी फीडिंग का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप पहले से ही दूध तैयार करके रख सकते हैं या फिर पैकेट वाला फॉर्मूला लेकर जा सकते हैं।
अगर आपका शिशु ठोस आहार ले रहा है तो उसके लिए फल, सब्जियां या अन्य सेहतमंद स्नैक्स लेकर जाएं। इस तरह आप अपनी पहली यात्रा को सफल बना सकते हैं और अपने शिशु को खुश रख सकते हैं।