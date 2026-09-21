पीक सीजन के दौरान फ्रांस जाएं तो न करें इन भीड़-भाड़ वाली जगहों की सैर

पीक सीजन के दौरान फ्रांस जाएं तो न करें इन भीड़-भाड़ वाली जगहों की सैर
क्या है खबर?
फ्रांस एक ऐसा देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा एक यादगार अनुभव हो सकती है, लेकिन कुछ जगहें अधिक भीड़-भाड़ वाली हो सकती हैं। खासकर, अगर आप पीक सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो भीड़ और ऊंची कीमतें आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको अनदेखा करना चाहिए।
#1
एफिल टॉवर
एफिल टॉवर पेरिस का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, लेकिन इसे देखने के लिए घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ सकता है। इसके अलावा यहां टिकट भी महंगा होता है।
बेहतर होगा कि आप एफिल टॉवर के पास स्थित चांद्रमा पुल पर जाएं। यहां से भी आपको एफिल टॉवर की खूबसूरत तस्वीरें कैद करने को मिलेंगी और आपको ज्यादा भीड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
यहां से आप पेरिस का शानदार नजारा भी देख सकते हैं।
#2
लूव्र संग्रहालय
लूव्र संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है और यहां कई ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई हैं। हालांकि, इस संग्रहालय में घूमने के लिए आपको काफी समय देना पड़ सकता है।
अगर आप भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं तो लूव्र संग्रहालय के बजाय पेरिस के पास स्थित ऑर्से संग्रहालय में घूमने जाएं। यहां पर आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी और आप आराम से कला का आनंद ले सकेंगे।
#3
नीस
नीस फ्रांस का एक खूबसूरत समुद्र तटीय शहर है, जो अपनी समुद्र तट रिवेरा के लिए जाना जाता है। यह शहर बहुत सुंदर है, लेकिन गर्मियों के दौरान यहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है।
अगर आप शांति से छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो नीस के बजाय फ्रांस के किसी अन्य कम भीड़-भाड़ वाले शहर, जैसे कि एग ड'आल या सेंट-ट्रोपेज में जाएं।
यहां पर आपको प्रकृति का असली आनंद मिलेगा।
#4
वर्साय पैलेस
वर्साय पैलेस फ्रांस का एक ऐतिहासिक महल है, जो अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। इस महल में घूमने के लिए आपको पूरे दिन का समय लग सकता है, क्योंकि इसकी बनावट बेहद आकर्षक है।
हालांकि, गर्मियों में यहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिससे आपका अनुभव खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप वर्साय पैलेस के बजाय फ्रांस के किसी अन्य पुराने स्थल, जैसे कि पोंट डु गार्ड या कार्कासोन में जाएं।