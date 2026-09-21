पीक सीजन में फ्रांस की भीड़ वाली जगहें

पीक सीजन के दौरान फ्रांस जाएं तो न करें इन भीड़-भाड़ वाली जगहों की सैर

लेखन सयाली 03:59 pm Sep 21, 202603:59 pm

क्या है खबर?

फ्रांस एक ऐसा देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा एक यादगार अनुभव हो सकती है, लेकिन कुछ जगहें अधिक भीड़-भाड़ वाली हो सकती हैं। खासकर, अगर आप पीक सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो भीड़ और ऊंची कीमतें आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको अनदेखा करना चाहिए।