शिमला की टॉय ट्रेन में सफर करना है रोमांचक, जानिए यहां का अनुभव

शिमला की टॉय ट्रेन एक अनोखा अनुभव है। यह ट्रेन शिमला और कालका के बीच चलती है और इसकी यात्रा आपको पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए एक नई दुनिया में ले जाती है। इस ट्रेन की यात्रा करते समय आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह यात्रा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोमांचक है। आइए जानते हैं कि इस टॉय ट्रेन की यात्रा को और भी खास कैसे बनाया जा सकता है।

#1 टॉय ट्रेन का इतिहास टॉय ट्रेन का इतिहास बहुत पुराना है। यह ट्रेन 1903 में अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी। इसे बनाना आसान नहीं था क्योंकि इसे पहाड़ों के बीच से गुजारना था। इस दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी इंजीनियरों ने मेहनत करके इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ट्रेन आज भी उसी पुराने डिज़ाइन पर चलती आ रही है, जो इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बनाती है। इस यात्रा का अनुभव आज भी उतना ही रोमांचक है।

#2 यात्रा का मार्ग टॉय ट्रेन का रास्ता बहुत ही सुंदर है। यह ट्रेन पहाड़ों पर बनी छोटी-छोटी पटरियों पर चलती है, जो आपको प्राकृतिक खूबसूरती से रूबरू कराती है। इस रास्ते पर आपको घने जंगल, हरे-भरे मैदान और खूबसूरत नदियां देखने को मिलती हैं। इस यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आप हर मोड़ पर नई-नई सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान पहाड़ों की ऊंचाई पर बनी छोटी-छोटी पुल और सुरंगें भी देखने लायक हैं।

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#3 सफर की अवधि टॉय ट्रेन का सफर लगभग 5 से 6 घंटे का होता है। यह समय भले ही लंबा लगे, लेकिन इस दौरान आप पहाड़ों की ऊंचाई पर बनी छोटी-छोटी पुल और सुरंगों का आनंद ले सकते हैं। इस सफर में आपको प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव मिलेगा। इस यात्रा के दौरान आप हर मोड़ पर नई-नई सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसलिए इस सफर का समय भले ही लंबा हो, लेकिन यह बहुत ही यादगार और रोमांचक है।

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#4 सफर के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें टॉय ट्रेन की यात्रा करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले जाएं क्योंकि पहाड़ों पर ठंड ज्यादा होती है। इसके अलावा पानी और कुछ हल्का नाश्ता साथ रखें ताकि भूख लगने पर खा सकें। साथ ही कैमरा जरूर लें ताकि खूबसूरत नजारों को कैद कर सकें। यात्रा के दौरान मोबाइल फोन चार्ज रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं।