अलग-अलग संस्कृतियों में बिना फ्रिज के खाना सुरक्षित रखने के पारंपरिक तरीके, आप भी अपनाएं
क्या है खबर?
फ्रिज के बिना खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। हालांकि, कई संस्कृतियों में ऐसा करने के लिए कई पारंपरिक तरीके हैं, जिन्हें आज भी अपनाया जाता है। इन तरीकों से न केवल खाने की बर्बादी कम होती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही पारंपरिक तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप बिना फ्रिज के खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
नमक का उपयोग करना
नमक एक ऐसी सामग्री है, जो खाने को सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह बैक्टीरिया को खत्म करने और खाने को खराब होने से रोकता है। आप सब्जियों और फलों को नमक के साथ सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए सब्जियों को काटकर उन पर नमक छिड़कें और उन्हें धूप में सुखाएं। कई अन्य खाद्य पदार्थों को भी नमक लगाकर धूप में सुखाया जा सकता है। इससे ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं।
#2
धूप में सुखाना
धूप में सुखाना एक पुराना, लेकिन असरदार तरीका है। इससे कई खाद्य पदार्थों, जैसे फल, सब्जियां और मेवों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए फल और सब्जियों को काटकर धूप में सुखाएं, ताकि उनमें मौजूद पानी सूख जाए और वे लंबे समय तक टिक सकें। ऐसा करने से आप उन्हें डिहाइड्रेट पर कर सकते हैं, ताकि उन्हें काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके और खाना भी लजीज बने।
#3
सिरके का इस्तेमाल करना
सिरका एक खट्टा पदार्थ है, जो खाने को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसे सलाद ड्रेसिंग या सब्जियों के अचार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अचार बनाने के लिए सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटकर उन पर सिरका, नमक, हल्दी और अन्य मसाले मिलाएं, फिर इन्हें जार में भरकर धूप में रखें। इससे ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं और खाने का स्वाद बढ़ जाता है।
#4
तेल का सहारा लेना
तेल का उपयोग करके भी खाने को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें सब्जियों और अपनी पसंद के अन्य खाद्य पदार्थों को डुबोकर रखा जा सकता है, ताकि हवा उनसे दूर रहे और वे खराब न हों। इसके लिए एक बर्तन में तेल गर्म करें, फिर उसमें कटे हुए फल या सब्जियां डालें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इन्हें किसी साफ कंटेनर में भरकर रखें, जिससे ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं।