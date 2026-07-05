बिना फ्रिज के खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना

अलग-अलग संस्कृतियों में बिना फ्रिज के खाना सुरक्षित रखने के पारंपरिक तरीके, आप भी अपनाएं

लेखन सयाली 04:45 pm Jul 05, 202604:45 pm

क्या है खबर?

फ्रिज के बिना खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। हालांकि, कई संस्कृतियों में ऐसा करने के लिए कई पारंपरिक तरीके हैं, जिन्हें आज भी अपनाया जाता है। इन तरीकों से न केवल खाने की बर्बादी कम होती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही पारंपरिक तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप बिना फ्रिज के खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।