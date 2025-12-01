सर्दियों के दौरान मीठे में बनाकर खाएं ये खीर, आसान हैं बनानी

खीर एक ऐसा पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जो दूध और चीनी के साथ विभिन्न सामग्रियों का मेल है। सर्दियों में इसकी गर्माहट और स्वाद का मजा लेना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी खीर की रेसिपी बताते हैं, जो सर्दियों में खाने से ठंड से बचाव में मदद कर सकते हैं।

#1 चावल की खीर चावल की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे दूध, चावल और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें भिगोए हुए चावल डालें। फिर इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि चावल पूरी तरह से गल न जाएं। अंत में इसमें चीनी मिलाएं और इलायची पाउडर छिड़कें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा भी देते हैं।

#2 गाजर की खीर गाजर की खीर एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प है, जिसे खासतौर से सर्दियों में बनाया जाता है। इसके लिए ताजी गाजर को कदूकस करें और उसे दूध में पकाएं। फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और काजू-बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन-A जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे ठंडा या गर्म दोनों तरह से परोसा जा सकता है।

Advertisement

#3 साबूदाना की खीर साबूदाना की खीर एक लोकप्रिय व्रत का व्यंजन है, जिसे साबूदाना, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगो दें, फिर उसे दूध में पकाएं जब तक कि वह फूल न जाएं। इसमें चीनी मिलाएं और ऊपर से मेवे डालकर सजाएं। यह खीर ऊर्जा प्रदान करती है और पेट को भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे उपवास के दौरान आपको ताकत मिलती है।

Advertisement

#4 सेवई की खीर सेवई की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सेवई को घी में भून लें, फिर उसमें दूध डालकर पकाएं जब तक कि वह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाएं। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा भी देते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक ताजगी महसूस होती है।