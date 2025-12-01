संतरे को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

संतरा विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। हालांकि, कुछ लोग संतरे की ताजगी को लेकर परेशान रहते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ ही दिन में ये सूखने लगते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे संतरे को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है।

#1 पानी में भिगोएं अगर आप चाहते हैं कि संतरे लंबे समय तक ताजे रहें तो इन्हें पानी में भिगोकर रखें। इसके लिए एक बड़ी कटोरी में संतरे डालें और फिर इसके ऊपर पानी डालकर रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर संतरे को पानी से निकाल दें और किसी सूती कपड़े से पोंछकर किसी ठंडी जगह पर रखें। इस तरह से संतरे 8 से 10 दिन तक ताजे बने रह सकते हैं। संतरे के सेवन से शरीर को कई लाभ मिलते हैं।

#2 प्लास्टिक बैग में रखें संतरे को प्लास्टिक बैग में रखने से भी ये लंबे समय तक ताजे रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संतरे को किसी प्लास्टिक बैग में डालें और फिर इसे किसी ठंडी जगह पर रखें। ध्यान रखें कि बैग में हवा न जाने पाए। इससे संतरे 2 से 3 सप्ताह तक ताजे रह सकते हैं। अगर संतरे में से किसी एक का रंग बदलने लगे तो उसे तुरंत ठंडे स्थान पर रख दें।

#3 फॉयल से लपेटें संतरे को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फॉयल में लपेटना भी अच्छा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले एक-एक करके संतरे को फॉयल से लपेटें और फिर इन सभी को किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे संतरे 2 से 3 सप्ताह तक ताजे बने रहते हैं। आप चाहें तो फॉयल की जगह प्लास्टिक की शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 पेपर टॉवल में लपेटें संतरे को लंबे समय तक ताजे रखने के लिए इसे पेपर टॉवल में लपेटना भी अच्छा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले एक-एक करके संतरे को पेपर टॉवल में लपेटें और फिर इन सभी को किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे संतरे 2 से 3 सप्ताह तक ताजे बने रहते हैं। आप चाहें तो पेपर टॉवल की जगह सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।