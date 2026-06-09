हिमाचल प्रदेश का स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन है सेपू बड़ी, जानिए इसे बनाने का तरीका

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बड़ी बनाने का तरीका

इस व्यंजन को बनाने के लिए उड़द की दाल को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी हटाकर इसे दरदरा पीस लें। इस पेस्ट में हींग, नमक और कुटे हुए मसाले डालकर अच्छी तरह फेंटें। अब एक बड़ी थाली में तेल लगाएं और उसके ऊपर इस मिश्रण को मोटी परत के रूप में फैला लें। इसे कुछ देर तक भाप में पकाएं, ठंडा होने के बाद टुकड़ों में काट लें और गर्म तेल में तल लें।