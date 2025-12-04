हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय, जानिए इनकी रेसिपी

हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह की चीजों का सेवन किया जाता है, जिनमें पेय भी शामिल हैं। हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करने वाले पेय में सबसे पहले दालचीनी की चाय, नींबू-शहद वाला गर्म पानी, आंवला का जूस, हल्दी वाला दूध और गुड़हल की चाय का नाम सामने आता है। आइए आज हम आपको इन पेय की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है और इनके सेवन से हृदय को कई लाभ मिल सकते हैं।

#1 दालचीनी की चाय दालचीनी की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें एक छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं और इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर इसका सेवन करें। दालचीनी की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

#2 नींबू-शहद वाला गर्म पानी नींबू-शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए पहले एक पैन में एक कप पानी गर्म करें। अब इसमें आधा नींबू निचोड़े और फिर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें स्वादानुसार शहद भी मिला सकते हैं। नींबू में विटामिन-C होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त शहद में भी ऐसे तत्व होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

#3 आंवला का जूस आंवला का जूस बनाने के लिए सबसे पहले दो-तीन आंवले लेकर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूस निकालने वाली मशीन से जूस निकालें। अब इस जूस में स्वादानुसार शहद मिलाकर इसका सेवन करें। आंवला का जूस हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है क्योंकि यह विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है। आंवला के जूस से शरीर को अन्य कई फायदे भी मिल सकते हैं।

#4 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप दूध गर्म करें, फिर इसमें आधी चम्मच हल्दी और स्वादानुसार शहद मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में डालकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हैं। हल्दी वाला दूध ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।