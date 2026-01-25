भारत और मेक्सिको के खान-पान में हैं कई समानताएं, काफी मिलते-जुलते हैं ये व्यंजन

अगर दुनिया में कोई ऐसी क्यूजीन है, जो भारतीय खान-पान से मिलती-जुलती है तो वह मेक्सिकन है। दोनों देशों के खाने में ढेर सारे मसाले शामिल किए जाते हैं और ताजा सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। मेक्सिको में भी कॉर्न, रोटी, चावल, राजमा और इमली जैसे खाद्य पदार्थों का उपयोग होता है, जो भारत में लोकप्रिय हैं। आइए आज के लेख में मेक्सिको और भारत के कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में जानें, जो काफी हद तक एक जैसे हैं।

#1 रोटी और टॉर्टिला भारत के लोगों का भोजन रोटी के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसी तरह मेक्सिको के लोग भी रोजाना टॉर्टिला जरूर खाते हैं। दोनों ही ब्रेड होती हैं, जिन्हें अलग-अलग तरह से परोसा जाता है। रोटी गेहूं के आटे से बनती है और उसके साथ सब्जी, दाल और कोरमा आदि खाया जाता है। वहीं, टॉर्टिला मैदे से बनता है और उसे सालसा, बींस और राजमा आदि के साथ परोसा जाता है। टॉर्टिला से बरीटो और टाको भी बनाए जाते हैं।

#2 चटनी और सालसा मेक्सिको के सालसा भारत की चटनियों के जैसे ही होते हैं। दोनों ही व्यंजनों को भोजन के साथ साइड डिश के रूप में परोसा जाता है। इनमें व्यंजनों को डुबोकर खाया जा सकता है, जिससे उनका स्वाद दोगुना हो जाता है। हमारे देश में इमली, टमाटर, नारियल, धनिया, पुदीना और लहसुन जैसी चटनियां मशहूर हैं। दूसरी ओर, मेक्सिको में लोग पिको डे गालो, लाल और हरा सालसा बड़े ही चाव से खाते हैं।

#3 गुजिया और एम्पानाडा होली पर हम सभी के घरों में गुजिया बनती है। मेक्सिको में भी इससे मिलता-जुलता एम्पानाडा बनाया जाता है, जो नमकीन होता है। दोनों ही तले हुए और कुरकुरे क्रस्ट वाले पकवान हैं, बस दोनों की फिलिंग अलग-अलग होती हैं। गुजिया के अंदर खोया, मेवे और चीनी की स्टफिंग की जाती है। हालांकि, एम्पानाडा में चीज, प्रोटीन का स्त्रोत, सब्जियां और कॉर्न आदि भरा जाता है। एम्पानाडा का मीठा संस्करण भी होता है, जिसमें चॉकलेट की स्टफिंग की जाती है।

#4 राजमा चावल और फ्रीजोल्स कॉन अरोज राजमा मेक्सिको में भी उतने ही चाव से खाया जाता है, जितना की भारत में। इस दाल से हमारे देश में राजमा चावल बनता है, वहीं मेक्सिको में फ्रीजोल्स कॉन अरोज तैयार किया जाता है। भारत में टमाटर और प्याज की ग्रेवी में मसालों के साथ राजमा पकाया जाता है और उसे चावल के साथ परोसा जाता है। मेक्सिको में प्याज, लहसुन और मसालों के साथ पके हुए राजमा को मैक्सिकन चावल के साथ खाया जाता है।