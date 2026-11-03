त्वचा की देखभाल में मदद कर सकता है सहजन का तेल, जानिए कैसे

सहजन का तेल त्वचा की नमी बनाए रखने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा को मुलायम बनाते हैं और उसे हाइड्रेट रखते हैं।

इसे उपयोग करने के लिए नहाने के बाद या जब आपकी त्वचा सूखी लगे, तब थोड़ी मात्रा में सहजन का तेल लेकर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी और स्वस्थ दिखेगी।

इसके नियमित उपयोग से त्वचा की चमक भी बढ़ती है और वह निखरी हुई नजर आती है।