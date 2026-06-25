ब्राजील की यात्रा करने वाले पर्यटक इन 5 गतिविधियों को जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील एक खूबसूरत देश है, जो अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के लोग बहुत मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। ब्राजील में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत शहरों का अनुभव करना एक यादगार यात्रा हो सकती है। आइए जानें कि ब्राजील में किन-किन गतिविधियों को आजमाना अच्छा है।
#1
रियो डी जनेरियो का कोरकोवाडो पर्वत पर जाएं
रियो डी जनेरियो में स्थित कोरकोवाडो पर्वत पर खड़ी क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा ब्राजील की सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। 30 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनियाभर से पर्यटक आते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटक ट्रेन ले सकते हैं, जो जंगल के बीच से होकर जाती है। इस जगह से पूरे रियो डी जनेरो शहर का नजारा देखा जा सकता है।
#2
इगुआजु झरना का करें रुख
इगुआजु झरना ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच स्थित है और यह दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां आकर आप 275 छोटे-बड़े झरनों का आनंद ले सकते हैं। इस जगह की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और ट्रेकिंग, नाव की सवारी जैसी गतिविधियों का मजा ले सकते हैं।
#3
अमेजन जंगल में घूमे
अमेजन जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है, जो ब्राजील समेत कई दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। यहां की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। अमेजन नदी समेत कई छोटी नदियों से होकर गुजरते हुए आप घने जंगलों और उनकी जैव विविधता को देख सकते हैं। इस जगह की यात्रा आपको अनोखे अनुभव प्रदान कर सकती है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और जीवंतता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#4
साल्वाडोर का पुराना हिस्सा देखें
साल्वाडोर ब्राजील का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने पुराने समय की वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां का पुराना हिस्सा युनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहां आपको पुरानी गलियां, चर्च और संग्रहालय देखने को मिलेंगे। साल्वाडोर की संस्कृति बहुत जीवंत है और यहां के लोग अपने त्योहारों और संगीत से इसे और भी खास बना देते हैं। यहां की यात्रा आपको ब्राजील की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराएगी।
#5
फोर्टालेजा समुद्र तट पर आराम करें
फोर्टालेजा समुद्र तट ब्राजील का एक लोकप्रिय स्थान है, जहां पर्यटक आराम कर सकते हैं। यहां की सफेद रेत और नीला पानी आपको सुकून देने वाला अनुभव प्रदान करेगा। फोर्टालेजा समुद्र तट पर आप पानी के खेल का आनंद ले सकते हैं या बस रेत पर लेटकर सूरज की किरणों का मजा ले सकते हैं। यह जगह परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए आदर्श है।