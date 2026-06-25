ब्राजील की यात्रा करने वाले पर्यटक इन 5 गतिविधियों को जरूर आजमाएं

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इगुआजु झरना का करें रुख

इगुआजु झरना ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच स्थित है और यह दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां आकर आप 275 छोटे-बड़े झरनों का आनंद ले सकते हैं। इस जगह की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और ट्रेकिंग, नाव की सवारी जैसी गतिविधियों का मजा ले सकते हैं।