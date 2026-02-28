दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले स्ट्रीट फूड, जो उंगलियां चाटने पर कर देंगे मजबूर

दुनियाभर में स्ट्रीट फूड का अपना एक अलग ही मजा है, जो किसी भी जगह के असली स्वादों का बखान करते हैं। इनके स्वाद और खुशबू से लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। स्ट्रीट फूड में स्थानीय संस्कृति और लोगों की जीवनशैली की झलक भी मिलती है। अगर आप कभी विदेश जाते हैं तो इन 5 स्ट्रीट फूड को जरूर आजमाएं, क्योंकि ये दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।

#1 पैटागोनिया का पाईरा पाईरा एक स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड है, जो चिली के दक्षिणी हिस्से में स्थित पैटागोनिया क्षेत्र से आता है। यह एक तरह की मीठी पेस्ट्री है, जिसे आमतौर पर जैम या क्रीम से भरा जाता है। इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे। इस पेस्ट्री को बनाने में स्थानीय फलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे और भी खास बनाते हैं।

#2 थाईलैंड की पैड थाई पैड थाई थाईलैंड का एक पारंपरिक स्ट्रीट फूड है। इसमें चावल के नूडल्स, टोफू, सब्जियां और मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। इसे तिल और नींबू के रस से सजाकर परोसा जाता है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद इसे बहुत ही अनोखा बना देता है। थाईलैंड के हर कोने में आपको यह व्यंजन मिल जाएगा और हर जगह इसकी रेसिपी में थोड़ा अंतर होता है। इसे खाने का अनुभव बहुत ही खास होगा।

Advertisement

#3 जापान का ओकोनोमियाकी ओकोनोमियाकी जापान का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। यह एक प्रकार का पैनकेक होती है, जिसे गोभी, गाजर और अन्य सब्जियों से भरा जाता है। इसे गर्म तवे पर पकाया जाता है और ऊपर से सोया सॉस और मेयोनीज डालकर खाया जाता है। इसका स्वाद इतना बढ़िया है कि इसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार खाना चाहेंगे। जापान के हर कोने में आपको यह व्यंजन मिल जाएगा और हर जगह इसकी रेसिपी में थोड़ा अंतर होता है।

Advertisement

#4 मेक्सिको का टाकोस टाकोस मेक्सिको का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसकी चर्चा दुनियाभर में होती है। इसमें मकई की रोटी बनाई जाती है, जिसे प्रोटीन, सब्जियां और मसाले डालकर परोसा जाता है। इसमें चीज और कई तरह के पारंपरिक सॉस भी शामिल किए जाते हैं। मेक्सिको सिटी से लेकर छोटे शहरों तक, हर जगह आपको टाकोस मिल जाएंगे और हर जगह इसकी रेसिपी में थोड़ा अलग स्वाद मिल जाएगा। इसे आप सालसा के साथ खा सकते हैं।