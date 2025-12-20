इन देशों में सबसे धूम-धाम से मनाया जाता है क्रिसमस, यात्रा की बना सकते हैं योजना

25 दिसंबर को पूरी दुनिया में रोशनी का सैलाब आ जाता है, क्योंकि लगभग सभी देशों में क्रिसमस मनाया जाता है। यह पर्व यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है, जो ईसाईयों का सबसे बड़ा त्योहार है। कुछ देशों में इस पर्व का जश्न बाकियों से खास और देखने लायक होता है। अगर आप क्रिसमस का असली जश्न देखना चाहते हैं तो इन 5 देशों की यात्रा की योजना बनाएं। आपका अनुभव वाकई यादगार होगा।

#1 स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड का क्रिसमस का जश्न काबिले तारीफ होता है। यहां यह त्योहार जर्मन, फ्रेंच और इतालवी परंपराओं को मिलाकर मनाया जाता है। इस पर्व का जश्न नवंबर के मध्य से ही शुरू हो जाता है, जब एडवेंट बाजार लगने लगते हैं। ज्यूरिख, बेसल और मॉन्ट्रो के क्रिसमस बाजारों की रौनक देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहां क्रिसमस की परेड निकाली जाती हैं, बड़ी-बड़ी क्रिसमस ट्री सजाई जाती हैं और पूरा देश सजा हुआ रहता है।

#2 फ्रांस अगर आप फ्रांस जाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे तो क्रिसमस के दौरान ही यहां की यात्रा करें। यहां के स्ट्रासबर्ग शहर को 'क्रिसमस की राजधानी' कहा जाता है, क्योंकि यहां का जश्न सबसे खास होता है। पर्व के दौरान यहां का ऐतिहासिक केंद्र 'ग्रांडे इल' एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है। फ्रांस में क्रिसमस का मुख्य आकर्षण 'फेस्टिव रेवेलॉन' यानि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खास भोजन है।

#3 फिनलैंड फिनलैंड में क्रिसमस का शहर बसा है, जिसे लैपलैंड नाम से जाना जाता है। यहां के रोवानिएमी में ही सांता क्लॉस का घर है, जहां सभी बच्चों की चिट्ठियां जाती हैं। यह पूरा शहर क्रिसमस के दौरान दुल्हन-सा सज जाता है और सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। इस दौरान आप हस्की सफारी, रेनडियर स्लेज राइड, स्नोमोबिलिंग और स्नोशूइंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहां से नॉर्दन लाइट्स भी नजर आती हैं, जो माहौल को और शानदार बना देती हैं।

#4 अमेरिका अमेरिका में भी क्रिसमस की धूम होती है और खास तौर से न्यूयॉर्क का जश्न देखने लायक होता है। यहां पर धार्मिक परंपराओं को उत्सवों के साथ मिलाया जाता है। इनमें क्रिसमस ट्री सजाना, सड़कों को रोशन करना, एक दूसरे को तोहफे देना और सांता क्लॉज का इंतजार करना शामिल होता है। लोग साथ मिलकर क्रिसमस कैरोल गाते हैं और इस पर्व के खास पकवानों का लुत्फ भी उठाते हैं।