दाल को स्वादिष्ट बनाने के तरीके

दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए तेल का कम करें इस्तेमाल, अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 12:00 pm Nov 26, 202612:00 pm

क्या है खबर?

दाल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती है। कई बार लोग दाल को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ज्यादा तेल डालते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना ज्यादा तेल डाले भी अपनी दाल को स्वादिष्ट बना सकते हैं और सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं।