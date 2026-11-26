दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए तेल का कम करें इस्तेमाल, अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
दाल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती है। कई बार लोग दाल को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ज्यादा तेल डालते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना ज्यादा तेल डाले भी अपनी दाल को स्वादिष्ट बना सकते हैं और सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं।
#1
मसालों का सही इस्तेमाल करें
दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों का सही उपयोग जरूरी है।
जीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च जैसे मसाले दाल को खास बना सकते हैं। इन मसालों का सही मात्रा में उपयोग करने से दाल का स्वाद बढ़ता है और तेल की जरूरत कम पड़ती है।
इसके अलावा हिंग और गरम मसाला जैसे मसाले भी दाल को एक नया स्वाद दे सकते हैं।
#2
प्याज और लहसुन का जादू
प्याज और लहसुन के सही इस्तेमाल से दाल का स्वाद कई गुना बढ़ सकता है।
प्याज को बारीक काटकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर उसमें लहसुन की कलियां डालकर हल्का सा भून लें। इससे दाल में मिठास और खुशबू आएगी, जो इसे और भी लाजवाब बना देगी।
ध्यान रखें कि प्याज और लहसुन को ज्यादा तेल में न भूनें।
#3
टमाटर का तड़का लगाएं
टमाटर को बारीक काटकर थोड़े से पानी में पकाएं ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद इसे दाल में मिलाएं। इससे दाल में खट्टी-मिट्ठी मिठास आएगी जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगी।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
इस तरह आप बिना ज्यादा तेल डाले भी अपनी दाल को लाजवाब बना सकते हैं।
#4
हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाएं
हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाने से दाल में तीखापन और ताजगी मिलेगी, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा।
हरी मिर्च को बारीक काटकर थोड़ी देर तलें, फिर उसमें अदरक के टुकड़े डालकर हल्का सा भून लें।
इस मिश्रण को दाल में मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला सकते हैं, जिससे इसकी खुशबू और स्वाद में इजाफा होगा।
#5
नींबू का रस मिलाएं
दाल में अंत में नींबू का रस मिलाने से उसमें खट्टी-मिट्ठी मिठास आएगी जो इसे खास बनाएगी।
नींबू का रस न केवल दाल को नया स्वाद देगा, बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों को भी बढ़ाएगा।
इस तरह आप बिना ज्यादा तेल डाले अपनी दाल को लाजवाब बना सकते हैं और सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं।
इन तरीकों से आप अपनी रोजमर्रा की खाने को नया ट्विस्ट दे सकते हैं।