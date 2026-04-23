वजन घटाने के लिए कद्दू से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी

कद्दू एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, जो विटामिन और फाइबर से भरपूर होती है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि वजन कम करने में भी मददगार है। कद्दू का सेवन पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाने की इच्छा होती है। इसके अलावा कद्दू में मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे अतिरिक्त चर्बी से छुटकारा मिल सकता है। आइए आज हम आपको कद्दू से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 कद्दू की खीर कद्दू की खीर एक हेल्दी मिठाई है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कद्दू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटना होगा, फिर उसे दूध में उबालें और शक्कर या शहद मिलाकर पकाएं। आप इसमें सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश भी डाल सकते हैं। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन भी वजन घटाने में मदद करते हैं।

#2 कद्दू का हलवा कद्दू का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को कद्दूकस करके घी में भूनें, फिर इसमें दूध, शक्कर और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। ऊपर से सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन वजन घटाने में मदद करते हैं।

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#3 कद्दू की सब्जी कद्दू की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन भी वजन घटाने में मदद करते हैं। इसे रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है।

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#4 कद्दू का सूप सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। कद्दू का सूप बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लें, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को पैन में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं। ऊपर से धनिया पत्ती डालकर गर्मागर्म परोसें। यह सूप न केवल सेहतमंद है बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन वजन घटाने में मदद करते हैं।