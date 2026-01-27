कान छिदवाने के बाद इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी कोई परेशानी

महिलाएं आकर्षक दिखने के लिए एक नहीं, बल्कि कई पियर्सिंग करवाती हैं। कान छिदवाने से आप सुंदर भी दिख सकती हैं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी खास बन जाता है। हालांकि, कान छिदवाने के बाद सही देखभाल करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई समस्या न हो। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने कानों की देखभाल सही तरीके से कर सकेंगी और किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकेंगी।

#1 साफ-सफाई का रखें ध्यान कान छिदवाने के बाद सबसे जरूरी है कि आप उसकी साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। हर दिन अपने कानों को हल्के साबुन और पानी से धोएं। इसके साथ ही आप संक्रमण से बचने के लिए दवा का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हाथों को पहले धोकर ही कानों को छूएं, ताकि कोई गंदगी या कीटाणु न फैले। इससे आपके कान साफ रहेंगे और संक्रमण का खतरा कम होगा।

#2 गहनों का चयन सोच-समझकर करें कान छिदवाने के तुरंत बाद भारी या लंबे गहने पहनने से बचें। शुरुआत में हल्के और छोटे गहनों का ही उपयोग करें, जो आपके कानों को आरामदायक महसूस कराएं। स्टील, सोना या चांदी जैसे धातुओं का चयन करें, क्योंकि ये कम जलन उत्पन्न करते हैं और त्वचा पर हल्के रहते हैं। इन धातुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, जिससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आप सीक भी पहन सकती है।

#3 हाथों को बार-बार चेहरे पर न लगाएं बार-बार अपने हाथों को चेहरे पर लगाना या कानों को छूना गलत आदत होती है, खासकर जब आपने कान छिदवाए हों। इससे कीटाणु फैल सकते हैं और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, कोशिश करें कि आप अपने हाथों को बार-बार अपने चेहरे या कानों पर न लगाएं। अगर आपको कानों को खुजलाने की आदत है तो इसे छोड़ दें या कम से कम करें, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे।

#4 सोते समय सावधानी बरतें सोते समय अपने सिर को सही स्थिति में रखें, ताकि आपके कानों पर दबाव न पड़े। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो अपने सिर को थोड़ा ऊंचा रखें या मुलायम तकिया इस्तेमाल करें। इससे आपके कानों को आराम मिलेगा और दर्द या सूजन जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। इसके अलावा आप अपने तकिये को नियमित रूप से साफ रखते रहें, ताकि कोई गंदगी या कीटाणु न फैले। आपको कान के बल सोने से बचना चाहिए।