मानसून के दौरान एडेनियम पौधे का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

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पानी के निकास पर दें ध्यान

एडेनियम पौधे के गमले में अच्छे पानी के निकास की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। इसके लिए गमले में छेद होना चाहिए और नीचे पानी इकट्ठा होने से रोकने के लिए एक प्लेट या ट्रे रखें। अगर आपके पास ऐसे गमले नहीं हैं तो आप खुद छोटे-छोटे छेद करके पानी के निकास की व्यवस्था बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाएगा और पौधे को सही नमी मिलेगी।