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मानसून के दौरान एडेनियम पौधे का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
मानसून में एडेनियम की देखभाल करना

मानसून के दौरान एडेनियम पौधे का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

लेखन सयाली
Jun 20, 2026
03:05 pm
क्या है खबर?

एडेनियम एक सुंदर फूलों वाला पौधा है, जो अपने गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अधिक नमी और बारिश के कारण यह सड़न का शिकार हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने एडेनियम पौधे का सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

#1

पौधे को सही जगह रखें

एडेनियम पौधे को ऐसी जगह पर रखें, जहां उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके, लेकिन सीधे सूरज की किरणें न पड़ें। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है, इसलिए सुबह के समय पौधे को बाहर निकालें और शाम तक वापस अंदर ले आएं। इससे पौधे को जरूरत भर रोशनी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां नमी कम हो, ताकि सड़न का खतरा कम हो सके।

#2

पानी देने का तरीका बदलें

मानसून के दौरान एडेनियम पौधे को पानी देने का तरीका बदलना जरूरी है। ज्यादा बारिश होने पर पौधे की मिट्टी गीली हो जाती है, जिससे सड़न का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, जब बारिश हो रही हो तब पौधे को पानी देने से बचें। अगर मिट्टी बहुत गीली लग रही हो तो एक दिन छोड़कर पानी दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि पौधे की जड़ें पानी में न डूबें।

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#3

पानी के निकास पर दें ध्यान

एडेनियम पौधे के गमले में अच्छे पानी के निकास की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। इसके लिए गमले में छेद होना चाहिए और नीचे पानी इकट्ठा होने से रोकने के लिए एक प्लेट या ट्रे रखें। अगर आपके पास ऐसे गमले नहीं हैं तो आप खुद छोटे-छोटे छेद करके पानी के निकास की व्यवस्था बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाएगा और पौधे को सही नमी मिलेगी।

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#4

कीट नियंत्रण करें

मानसून के दौरान कीटों की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए अपने एडेनियम पौधे पर नजर रखें। अगर आपको कहीं कीट दिखें तो तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करें या फिर घरेलू उपाय, जैसे नीम का तेल या साबुन पानी का उपयोग करें। इससे पौधे को नुकसान नहीं होगा और वह स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा नियमित रूप से पौधे की पत्तियों और तनों की जांच करें, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके।

#5

खाद का सही उपयोग करें

एडेनियम पौधे को सही पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद देना जरूरी है। मानसून में ज्यादा खाद देने से बचें, क्योंकि गीली मिट्टी में खाद डालने से सड़न होने की संभावना बढ़ जाती है। महीने में एक बार हल्की मात्रा में जैविक खाद डालें, ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इस तरह आप अपने एडेनियम पौधे को मानसून के दौरान भी स्वस्थ रख सकते हैं और उसे खिलखिलाता हुआ बना सकते हैं।

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