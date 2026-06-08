इस साल फिर चलन में आईं डेनिम मिडी स्कर्ट, जानिए स्टाइल करने के बेहतरीन तरीके

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गहनों का सही चयन करें

गहने आपके लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। डेनिम मिडी स्कर्ट के साथ बड़े झुमके, हाथ में घड़ी या बेल्ट पहन सकती हैं। इनसे आपका लुक और भी खास लगेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक थोड़ा अलग लगे तो रंग-बिरंगे गहनों का चयन करें। इसके अलावा आप एक छोटा-सा बैग भी ले सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। कलाई में एक सुंदर घड़ी पहनने से भी लुक आकर्षक लग सकता है।