इस साल फिर चलन में आईं डेनिम मिडी स्कर्ट, जानिए स्टाइल करने के बेहतरीन तरीके
क्या है खबर?
डेनिम मिडी स्कर्ट एक ऐसा परिधान है, जो हर महिला की अलमारी में होना चाहिए। यह न केवल आरामदायक है, बल्कि इसे कई तरीकों से पहना जा सकता है। चाहे आप इसे ऑफिस के लिए पहनें या दोस्तों के साथ बाहर जाएं, डेनिम मिडी स्कर्ट हर मौके पर आपको स्टाइलिश दिखाएगी। आइए कुछ ऐसे फैशन टिप्स जानते हैं, जिनसे आप डेनिम मिडी स्कर्ट को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकती हैं।
#1
सफेद टी-शर्ट के साथ पहनें
डेनिम मिडी स्कर्ट के साथ सफेद टी-शर्ट पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सफेद रंग की टी-शर्ट आपके लुक को साफ और आकर्षक बनाती है। इसे आप साधारण या छपी हुई टी-शर्ट, दोनों तरह से पहन सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक थोड़ा अलग लगे तो छपी हुई टी-शर्ट का चुनाव करें। इससे आपका लुक न केवल स्टाइलिश लगेगा, बल्कि आरामदायक भी महसूस होगा। आप क्रॉप टी-शर्ट भी चुन सकती हैं।
#2
शर्ट के साथ बनाएं खास
ऑफिस या किसी औपचारिक अवसर पर जाने के लिए डेनिम मिडी स्कर्ट के साथ एक अच्छी फिटिंग वाली शर्ट पहन सकती हैं। इससे न केवल आपका लुक पेशेवर लगेगा, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा। शर्ट का रंग गहरा हो तो बेहतर होगा, जैसे काला या गहरा नीला। इसके साथ एक साधारण ब्लाउज पहनें और हल्के गहने जोड़ें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। पैरों में पेंसिल हील पहनकर ऑफिस जाएं।
#3
स्पोर्ट्स जूते से मिलेगा आरामदायक लुक
अगर आप रोजमर्रा के कामों में आराम चाहती हैं तो डेनिम मिडी स्कर्ट के साथ स्पोर्ट्स जूते पहन सकती हैं। यह संयोजन न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाएगा। स्पोर्ट्स जूते के साथ डेनिम की मिडी स्कर्ट पहनने से आपका लुक रोजमर्रा के उपयोग के लिए और स्टाइलिश, दोनों दिखेगा। यह पहनावा खासतौर पर उन दिनों में फायदेमंद है, जब आपको लंबे समय तक चलना या खड़ा रहना पड़ता है।
#4
गहनों का सही चयन करें
गहने आपके लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। डेनिम मिडी स्कर्ट के साथ बड़े झुमके, हाथ में घड़ी या बेल्ट पहन सकती हैं। इनसे आपका लुक और भी खास लगेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक थोड़ा अलग लगे तो रंग-बिरंगे गहनों का चयन करें। इसके अलावा आप एक छोटा-सा बैग भी ले सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। कलाई में एक सुंदर घड़ी पहनने से भी लुक आकर्षक लग सकता है।